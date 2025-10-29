Ông Zelensky thừa nhận lực lượng Ukraine thất thế ở Pokrovsk

Binh sĩ Ukraine phòng thủ ở Pokrovsk (ảnh: Reuters)

“Ở Pokrovsk, quân đội Nga tập trung lực lượng đông tới mức Ukraine không thể tập trung nổi một lực lượng nào lớn như vậy theo một hướng trên mặt trận. Tỷ lệ là một người của chúng tôi đối đầu với 8 người của họ”, ông Zelensky nói hôm 28/10.

“Hãy tưởng tượng có bao nhiêu binh sĩ Nga ở đó. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn”, ông Zelensky nói thêm.

Theo Kyiv Independent, sau khi kiểm soát Avdiivka (thành trì lớn của Ukraine nằm cách Pokrovsk hơn 40 km về phía đông nam), từ tháng 2/2024, quân đội Nga đã tiến dần về phía Pokrovsk – trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở Donetsk.

DeepState (trang tin có liên hệ với lực lượng Ukraine) cho hay, quân đội Nga đang bao vây Pokrovsk từ 3 hướng, chỉ còn lại một khoảng trống khoảng 15 km để lực lượng Ukraine đưa quân tiếp viện và hàng tiếp tế vào thành phố.

Trong một hội nghị quân sự ở Kiev tổ chức hồi đầu tháng 10, trung úy Natalia Stoiko, người phụ trách y tế của Lữ đoàn Cơ giới hóa Hạng nặng số 5 Ukraine đang tham chiến ở Pokrovsk, cho biết, tất cả cầu dẫn vào thành phố đều bị quân đội Nga phá hủy. Việc sơ tán thương binh khỏi Pokrovsk gần như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Theo trung úy Stoiko, lực lượng Ukraine thiếu “mọi thứ”, từ thiết bị kĩ thuật đến các kĩ sư có thể dựng cầu gỗ tạm để sơ tán thương binh.

Nhiều khu vực trong thành phố Pokrovsk bị tàn phá (ảnh: Armyinform)

Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, việc rút lui đúng thời điểm sẽ mang tính sống còn đối với lực lượng Ukraine, khi cố thủ ở Pokrovsk không còn giá trị chiến thuật. Nếu trì hoãn, Ukraine có thể lặp lại kịch bản hỗn loạn như tại các thành phố khác, khi lực lượng phòng thủ kiệt quệ, không còn đủ sức sơ tán thương binh.

Theo Kyiv Independent, lực lượng Ukraine từng nhiều lần cố thủ ở các đô thị đến phút chót, khiến việc rút quân diễn ra vội vàng, thương binh bị bỏ lại.

“Thời gian trôi qua càng lâu thì việc rút lui của lực lượng Ukraine càng khó khăn hơn”, Pasi Paroinen – chuyên gia phân tích dữ liệu tình báo nguồn mở tại trung tâm phân tích Black Bird (Phần Lan) – nói.

Hôm 26/10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận khoảng 200 binh sĩ Nga đã xâm nhập vào Pokrovsk, hoạt động theo từng nhóm nhỏ và xảy ra đấu súng, giao tranh bằng UAV ở nội thành.

Tuy nhiên, cách Pokrovsk khoảng 30km về phía bắc, lực lượng Ukraine cũng tuyên bố phản công nhằm giành lại một số ngôi làng bị Nga kiểm soát gần thị trấn Dobropillia. Nỗ lực của Ukraine có thể làm chậm nhịp tiến công của Nga và ổn định phòng tuyến xung quanh Pokrovsk.