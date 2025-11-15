Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao
[Podcast] Mỹ âm thầm trục vớt tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân Liên Xô ở độ sâu 4.900 mét
Lưu bài Bỏ lưu bài
Chia sẻ

[Podcast] Mỹ âm thầm trục vớt tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân Liên Xô ở độ sâu 4.900 mét

Sự kiện: Bí ẩn lịch sử thế giới

Cách đây 51 năm, Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng khởi động chiến dịch bí mật, phức tạp và đắt đỏ nhất để trục vớt tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân của Liên Xô ở độ sâu không tưởng.

0:00
0:00
Tốc độ phát: 1X
Phần trước Phần tiếp

Nguồn: [Link nguồn]

-15/11/2025 04:50 AM (GMT+7)
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin liên quan
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN