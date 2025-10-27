Điện Kremlin: Ông Trump chân thành nhưng xung đột ở Ukraine có nguyên nhân sâu xa và rất phức tạp

Ngày 26-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ nhằm vào Nga là một “bước đi không thân thiện”, gây tổn hại đến triển vọng khôi phục quan hệ giữa hai nước, theo đài RT.

Ngày 22-10, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với Nga kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Các biện pháp này nhắm vào hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil với lý do Moscow “thiếu cam kết” trong tiến trình hòa bình ở Ukraine.

Ông Peskov mô tả động thái của Mỹ là một “bước đi không thân thiện” làm tổn hại triển vọng khôi phục quan hệ song phương.

“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi nên từ bỏ những khát vọng này. Chúng tôi phải làm điều có lợi cho mình. Lợi ích của chúng tôi bao gồm việc xây dựng quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia, trong đó có Mỹ” - ông Peskov lưu ý.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cũng theo người phát ngôn, Tổng thống Nga Vladimir Putin trân trọng nỗ lực chân thành của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tìm cách giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng điều đó không thể thực hiện “chỉ trong một sớm một chiều”.

“Có thể quý vị biết rằng mong muốn chân thành của Tổng thống Trump trong việc giải quyết mọi xung đột, bao gồm cả vấn đề Ukraine, chắc chắn là điều mang lại cảm xúc tích cực, và Tổng thống Putin đã nhiều lần nói về điều này” - ông Peskov nói.

“Tuy nhiên, sự nóng vội như vậy đôi khi lại đi ngược với thực tế, bởi xung đột ở Ukraine có nguyên nhân sâu xa và rất phức tạp, nên không thể giải quyết trong một sớm một chiều” - người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Ông Peskov cho rằng không thể nói hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin tại Hungary đã bị hủy, vì hai bên chưa từng thống nhất về bất kỳ thời điểm cụ thể nào.

Cũng trong ngày 26-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng triển vọng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Hungary sẽ phụ thuộc vào phía Mỹ - bên đã đưa ra sáng kiến này.

“Tổng thống Trump đã đề nghị Tổng thống Putin gặp nhau tại Budapest. Tổng thống Putin nói: Được, hãy bắt đầu công tác chuẩn bị” - ông Lavrov nói.

“Như vậy, sáng kiến là từ phía họ, và chúng tôi là những người lịch sự. Khi được mời, chúng tôi nói ‘được, hãy thống nhất cách thức, địa điểm và thời gian’. Nhưng sau đó lời mời lại bị hủy. Vậy thì điều đó phụ thuộc vào những người đã khởi xướng tiến trình này” - ông Lavrov nói thêm.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của các quan chức Nga.