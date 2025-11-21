Đòn trừng phạt của Mỹ khiến 48 triệu thùng dầu Nga mắc kẹt giữa biển khơi

Các lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực từ ngày 21/11 có thể khiến gần 48 triệu thùng dầu thô của Nga bị mắc kẹt trên biển, buộc hàng chục tàu chở dầu phải lao vào cuộc săn lùng các điểm đến thay thế khẩn cấp.

Theo Bloomberg, ngay trước "giờ G", các khách hàng châu Á như các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang gấp rút tìm nguồn cung thay thế, bao gồm việc nhanh chóng đặt tàu chở dầu cho các lô hàng từ Trung Đông, đẩy giá cước vận chuyển trên tuyến đường này lên gần mức cao nhất trong 5 năm.

Trong khi đó, các thương nhân đang theo dõi chặt chẽ những người mua cuối cùng – nếu có – đối với những thùng dầu thô Nga đã có mặt trên biển.

"Dòng chảy xuất khẩu của Nga đang duy trì, nhưng vẫn chưa tìm được đường tới khách hàng đích", ông Warren Patterson, giám đốc chiến lược hàng hóa của ING Groep NV, nói với Bloomberg. "Nếu tình trạng này tiếp tục và cuối cùng quay trở lại, nguồn cung có thể bắt đầu giảm, điều này sẽ gây lo ngại cho thị trường".

Tháng trước, Mỹ đã đưa 2 tập đoàn dầu mỏ hàng đầu của Nga là Lukoil và Rosneft vào "danh sách đen", đánh dấu bước đi quyết liệt nhất dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Mục tiêu rõ ràng là tăng cường sức ép lên Kremlin, buộc Moscow phải đối mặt với những hậu quả kinh tế trực tiếp từ cuộc xung đột Ukraine.

Các lệnh trừng phạt này không chỉ nhắm vào các nhà sản xuất dầu lớn mà còn làm gián đoạn dòng chảy thương mại, khiến dầu Nga trở thành mặt hàng "nóng bỏng tay" khó tìm chỗ neo đậu.

Lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ khiến dầu Nga trở thành mặt hàng “nóng bỏng tay”. Ảnh: gCaptain

Số liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy, gần 48 triệu thùng dầu thô của Rosneft và Lukoil – chủ yếu là dầu Ural và ESPO – vẫn đang được vận chuyển hoặc bắt đầu chất hàng ngay trước hạn chót.

Con số này bao gồm khoảng 50 tàu chở dầu hướng đến Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng cũng có những tàu khác không có điểm đến hoặc đang hướng đến các cảng nhỏ hơn, rải rác từ Âu sang Á.

Với việc Nga mong muốn duy trì dòng chảy dầu, Moscow đã ưu tiên chất hàng lên tàu – họ đã duy trì lượng hàng vận chuyển bằng đường biển ở mức đáng kể, khoảng 3,4 triệu thùng mỗi ngày, theo dữ liệu theo dõi tàu biển do Bloomberg tổng hợp.

Tuy nhiên, không phải tất cả số dầu này đều sẽ tìm được người mua – ngay cả ở những thị trường lớn nhất châu Á.

Ngoài ra, các khách hàng lớn của dầu Nga cũng cảnh giác với việc bị vướng vào các lệnh trừng phạt thứ cấp sắp tới, khi Mỹ gia tăng sức ép lên bất kỳ bên nào tạo điều kiện cho xuất khẩu của Nga.

Mức độ hạn chế đó, và sự sẵn sàng thực thi lệnh trừng phạt của Washington, sẽ quyết định lượng dầu được đưa đến các nhà máy lọc dầu.

Đài CBS News hôm 20/11 dẫn một phân tích của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, các lệnh trừng phạt mới của Washington đối với các nhà sản xuất dầu mỏ Nga thực sự đã có tác dụng khiến giá dầu lao dốc, làm tắc nghẽn nguồn thu chính mà Nga đã sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine.

Cụ thể, một bản lưu ý ngày 17/11 từ Ban Phân tích tác động kinh tế từ lệnh trừng phạt (thuộc Bộ Tài chính Mỹ) đánh giá rằng "các lệnh trừng phạt đối với các công ty năng lượng Nga là Lukoil và Rosneft đang có tác dụng làm giảm doanh thu của Moscow bằng cách hạ giá dầu Nga và do đó làm giảm khả năng tài trợ cho nỗ lực chiến đấu chống lại Ukraine của nước này".

Bản lưu ý cho biết một số loại dầu của Nga đang được giao dịch ở mức thấp nhất trong nhiều năm và "thấp hơn nhiều so với giá dầu quốc tế khác". Bản lưu ý cũng chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt "có khả năng sẽ có tác động tiêu cực lâu dài đến lượng dầu Nga bán ra".

Một chuẩn mực quan trọng đối với giá dầu của Nga – giá dầu thô Urals – đã giảm ít nhất 21% kể từ khi một loạt các lệnh trừng phạt mới được công bố vào tháng trước, một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết hôm 20/11.