Nguyên giám đốc công ty Bảo tín Minh Châu và con trai bị khởi tố

Chiều nay 6-4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn.

Công an tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: T.H.

Trong đó, dự kiến Công an Hà Nội sẽ cung cấp thông tin 5 vụ án. Đáng chú ý, có vụ vi phạm quy định về kế toán, xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Trước đó, đầu giờ chiều 25-3, các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đồng loạt tạm ngừng giao dịch khiến nhiều khách hàng phải ra về. Doanh nghiệp này có 4 cửa hàng tại Hà Nội, gồm 2 cơ sở trên phố Trần Nhân Tông, 1 ở phố Mai Hắc Đế và 1 trên đường Cầu Giấy.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, cửa hàng tại số 29 Trần Nhân Tông dừng đón khách. Người dân xung quanh bất ngờ khi thấy lực lượng công an liên tục ra vào, sau đó mang đi nhiều thùng hồ sơ, tài liệu tại đây.

Ngày hôm sau 25-3, toàn bộ hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đã mở cửa phục vụ khách hàng, đồng thời doanh nghiệp này cam kết tiếp tục đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động.

