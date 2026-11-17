Bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 16/11 gặp bà Maria Pia Adriasola Barroilhet, phu nhân Tổng thống Chile Jose Antonio Kast đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam.

Hai phu nhân đã cùng trải nghiệm và thưởng thức nghệ thuật múa rối nước truyền thống tại Nhà hát Múa rối Thăng Long ở thủ đô Hà Nội.

Bà Ngô Phương Ly và bà Maria Pia Adriasola Barroilhet chụp ảnh chung tại Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Hai phu nhân được giới thiệu về loại hình múa rối nước và tham quan khu trưng bày các quân rối. Bà Ngô Phương Ly cho hay tạo hình của các con rối phản ánh nét đẹp văn hóa, tâm hồn thẩm mỹ của người Việt.

Cho biết đây là lần đầu tiên đến Việt Nam, bà Maria Pia Adriasola Barroilhet bày tỏ thán phục khi được biết múa rối nước là môn nghệ thuật sinh ra từ nền văn minh lúa nước, là nơi người nông dân kể chuyện đời sống, công việc của mình trên mặt nước.

Hai phu nhân được mời trầu trong giai điệu của bản hòa tấu "Việt Nam quê hương tôi" được biểu diễn bằng các nhạc cụ dân tộc truyền thống.

Bà Ngô Phương Ly giới thiệu với bà Maria Pia Adriasola Barroilhet về văn hóa trầu cau, nghệ thuật têm trầu thể hiện lòng hiếu khách của người Việt.

Hai phu nhân vừa thưởng trà, vừa theo dõi các tiết mục múa rối nước qua các tích trò cổ truyền như múa rồng, múa phượng, hội làng, cày cấy, chăn vịt. Phu nhân Chile đánh giá cao sức sáng tạo và giá trị nhân văn của một di sản được Việt Nam gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Hai phu nhân thưởng thức một tiết mục múa rối nước.

Phu nhân Tổng thống Chile đặc biệt quan tâm môn nghệ thuật này, đánh giá cao sức sáng tạo và giá trị nhân văn của một di sản được Việt Nam gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Sau buổi diễn, hai phu nhân nán lại trò chuyện cùng các nghệ sĩ, trải nghiệm điều khiển các quân rối.

Bà Maria Pia Adriasola Barroilhet cho biết mình cũng "có máu nghệ sĩ" và mong được nghe thêm các giai điệu về Việt Nam được biểu diễn bằng nhạc cụ dân tộc.

Bà Ngô Phương Ly mời nghệ sĩ hát thêm làn điệu quan họ, trong khi phu nhân Tổng thống Chile vỗ tay và nói "cảm ơn" bằng tiếng Việt.

Bà Ngô Phương Ly tặng một quân rối cho bà Maria Pia Adriasola Barroilhet, kèm lời chúc may mắn, hạnh phúc.

Tổng thống Chile Jose Antonio Kast và phu nhân thăm chính thức Việt Nam ngày 15-17/11 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Chuyến thăm đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Jose Antonio Kast đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3.