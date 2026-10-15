Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân sắp thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Nguyễn Hồng/Baoquocte)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik Đệ Thập và Hoàng hậu; Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa; và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever

Việt Nam và Đan Mạch có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc với các khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh từ tháng 11/2011; quan hệ Đối tác toàn diện từ tháng 9/2013; quan hệ Đối tác chiến lược xanh từ tháng 11/2023.

Hai bên duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc cấp cao.

Đan Mạch là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, là đối tác Bắc Âu nổi bật về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Việt Nam là một trong những địa bàn đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp Đan Mạch tại khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam và EU chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa vào tháng 1/2026.

Việt Nam là đối tác đầu tiên tại Đông Nam Á mà EU thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam là nước duy nhất trong ASEAN có đầy đủ các trụ cột hợp tác với EU.

Quan hệ chính trị Việt Nam - EU gồm hai cấp: giữa Việt Nam với EU, và giữa Việt Nam với các nước thành viên của EU. Quan hệ chính trị ngày càng được củng cố ở cả hai cấp độ.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) phát huy hiệu quả sau 6 năm triển khai, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong ASEAN, và EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ sáu tại Việt Nam.

Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược về nông nghiệp từ năm 2018, đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Về kinh tế, Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại EU. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN.

Trong khuôn khổ chuyến công tác châu Âu lần này, tại Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ hội kiến với Nhà vua của Đan Mạch, hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch và có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Tại EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Tại Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Bỉ, hội kiến Nhà vua, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và có các hoạt động đối ngoại khác tại Bỉ.

Tổng thống Thuỵ Sĩ và Phu nhân sắp thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 18/10.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Sĩ phát triển tích cực.

Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện từ tháng 1/2025. Năm nay là năm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thuỵ Sĩ. Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Quan hệ liên nghị viện giữa hai nước diễn ra tốt đẹp.

Thụy Sĩ là đối tác thương mại đầu tư quan trọng của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 1 tỷ USD. Thụy Sĩ là quốc gia đứng thứ 6 ở châu Âu về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Và hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, lao động, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp.

Dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Thụy Sĩ sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.