Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Pháp

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời cũng là lần thứ hai người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức. Đặc biệt, đây là hội nghị ở cấp nguyên thủ lần đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ.

Đây sẽ là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Với việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ, công nghệ và công nghiệp không gian được kỳ vọng trở thành một hướng hợp tác chiến lược mới giữa Việt Nam - Pháp; tạo điều kiện để Việt Nam tham gia từ sớm vào quá trình định hình các quy tắc, chuẩn mực và cơ chế quản trị toàn cầu đối với các lĩnh vực mới nổi của không gian vũ trụ như các hệ thống giám sát không gian, dữ liệu, quản lý tần số, giao thông không gian... cũng như mở ra tiếp xúc, hợp tác thực chất đối với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực này.