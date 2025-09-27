Bão Bualoi vào Biển Đông sau khi đổ bộ Philippines làm ít nhất 10 người chết

Tối 26-9, bão Bualoi đã tiến vào Biển Đông, sau gần một ngày quét qua các đảo lớn của Philippines khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng, theo tổng hợp của tờ Inquirer và tờ Rappler.

Giới chức Philippines cho biết tâm bão Bualoi (tên do Manila đặt là bão Opong) đã 6 lần quét qua các đảo lớn của quần đảo này. Ở một số đảo có hình dạng đường bờ biển phức tạp, tâm bão còn tiến vào đất liền lần thứ 2 sau khi đã đổ bộ lần đầu và tiến ra biển trong một thời gian ngắn.

Bão Bualoi đổ bộ đất liền Philippines vào tối muộn ngày 25-9, quét qua đảo Samar. Trong ngày 26-9, tâm bão 2 lần quét qua đảo Masbate, 2 lần quét qua đảo Romblon và 1 lần quét qua đảo Mindoro, tất cả đều ở miền trung nước này.

Lực lượng Cảnh sát biển Philippines giải cứu người dân bị cô lập do mưa lũ sau khi bão Bualoi đổ bộ vào đảo Romblon hôm 26-9. Ảnh: RAPPLER/Coast Guard District Southern Tagalog

Cho tới cuối ngày 26-9, giới chức các địa phương Philippines đã ghi nhận 10 người thiệt mạng do bão Bualoi, bao gồm 7 người trên đảo Biliran dù cho tâm bão không quét qua đảo này. 3 trường hợp còn lại là ở Masbate.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân bị cô lập do mưa lũ trong bão Bualoi ở tỉnh Masbate (đảo Masbate, Philippines) hôm 26-9. Ảnh: INQUIRER/Municipal DRRM Office Palanas

Ít nhất 13 người Philippines vẫn đang mất tích do sóng lớn trong bão Bualoi. Chưa có thống kê đầy đủ về số người bị thương vì các nguyên nhân liên quan bão Bualoi.

Trước khi bão Bualoi đổ bộ, giới chức Philippines đã sơ tán hàng trăm nghìn người, gồm cả một số khu vực ở thủ đô Manila.

Hàng loạt khu vực trên đường đi của bão Bualoiw hoặc gần nơi tâm bão quét qua ghi nhận tình trạng mưa lớn, gió mạnh, nước dâng cao gây lũ quét hoặc cuốn theo bùn đất, cây cối ngã đổ.

Một đoạn đê chắn sóng tại tỉnh Antique (đảo Panay, miền trung Philippines) đã bị sập sau khi sóng lớn trong bão Bualoi gây xói mòn đất, cuối cùng tạo ra một vết nứt lớn trên bờ đê. Các cộng đồng dân cư xung quanh con đê đã được sơ tán.

Bão Bualoi đổ bộ vào Philippines không lâu sau khi siêu bão Ragasa quét qua nước này, khiến công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai càng thêm khó khăn.

Cơ quan Quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRM) cùng Bộ Phúc lợi xã hội và phát triển Philippines và một số cơ quan khác đã triển khai các gói thực phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão. Nhiều nhóm thiện nguyện địa phương cũng chung tay trong nỗ lực này.

Sau khi tiến vào Biển Đông vào tối 26-9, bão Bualoi đang di chuyển nhanh theo hướng tây-tây bắc với tốc độ khoảng 35 km/giờ. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Lũ bùn trên đảo Leyte (miền trung Philippines) sau khi khu vực này hứng mưa lớn do bão Bualoi hôm 26-9. Ảnh: Dick Mar Velasco/RAPPLER

Hơn 2.000 gói thực phẩm cứu trợ được chính quyền tỉnh Cebu (miền trung Philippines) chuẩn bị hôm 26-9 để phân phát cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão Bualoi. Ảnh: INQUIRER/Cebu Provincal Government

Cây đổ trên đảo Samar hôm 26-9 sau khi bão Bualoi đổ bộ vào hòn đảo này. Ảnh: RAPPLER/Provincial DRRM Office Northern Samar

Vỡ đê chắn sóng trên đảo Antique hôm 26-9. Ảnh: INQUIRER

Lực lượng chức năng sơ tán người dân tại TP Bacolod (tỉnh Negros Occidental, đảo Negros, miền trung Philippines) hôm 26-9. Ảnh: INQUIRER/DRRM Office Bacolod City