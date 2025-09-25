Bão Bualoi sắp quét qua, Philippines cảnh báo mưa lũ và sạt lở đất

Philippines đã đóng cửa trường học và hủy các chuyến bay trong ngày khi cơn bão Bualoi (Phlippines gọi là bão Opong) chuẩn bị đổ bộ vào nước này, chỉ vài ngày sau khi siêu bão Ragasa quét qua quốc đảo này khiến 9 người thiệt mạng, theo hãng tin AFP.

Bão Bualoi dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực phía nam của đảo Luzon - hòn đảo lớn nhất của Philippines - vào ngày 26-9.

“Mưa lũ diện rộng và sạt lở đất ở các vùng núi là điều có thể xảy ra” - ông Benison Estareja thuộc Cơ quan Khí tượng Quốc gia Phlippines cho biết.

Một chiếc thuyền đánh cá bị sóng đánh dạt vào bờ trên đảo Calayan, tỉnh Cagayan (Philippines) vào ngày 23-9 do siêu bão Ragasa. Ảnh: AFP/Cristy Gaffud

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Philippines cho biết các dải mây ngoài rìa của cơn bão Bualoi cũng có thể gây mưa tại miền bắc Philippines.

“Những trận mưa này kéo dài và có thể gây tái ngập lụt, sạt lở đất, đặc biệt ở những khu vực vốn đã thấm nước” - ông Harold Cabreros, Cục trưởng Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines, cho biết.

Một số chính quyền địa phương đã thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày 26-9, khi bão Bualoi tiếp tục gây mưa to và gió mạnh trên khắp đảo Luzon.

Theo dự báo đường đi, cơn bão Bualoi dự kiến sẽ đi gần hoặc đổ bộ vào tỉnh Northern Samar vào rạng sáng 26-9, sau đó quét qua khu vực Bicol vào cuối buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, tờ Philstar đưa tin.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines cho biết khoảng 1.500 người đã bị mắc kẹt tại các cảng ở khu vực Bicol.

Tối 24-9, Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos cam kết rằng lương thực, thuốc men và các hàng cứu trợ khác đã được chuẩn bị sẵn tại những khu vực dự kiến nằm trên đường đi của cơn bão Bualoi.

Hàng nghìn người Philippines vẫn chưa thể trở về nhà sau khi siêu bão Ragasa quét qua vùng cực bắc nước này.

Bảy ngư dân đã thiệt mạng trong siêu bão Ragasa khi thuyền của họ bị sóng lớn đánh lật ngoài khơi tỉnh Cagayan. Một người khác thiệt mạng do cây đổ trúng.

Một vụ sạt lở đất do bão gây ra cũng cướp đi sinh mạng của một cụ ông 74 tuổi và làm 7 người bị thương tại tỉnh miền núi Benguet ở phía bắc thủ đô Manila.