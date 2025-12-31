Xóa nỗi ám ảnh về tai nạn trên Quốc lộ 5

Áp lực từ những cung đường

Cho đến hôm nay, sau hơn 1 tuần kể từ khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 5 vào chiều 22/12, anh Nguyễn Văn Hải (phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Hải nhớ lại, lúc ấy vừa đi ra khỏi khu công nghiệp Đại An thì nghe thấy tiếng rầm rầm, trước mắt anh một cảnh tượng hãi hùng bày ra, khi 7 chiếc ôtô các loại liên tiếp đâm vào nhau, trong đó 1 chiếc xe con bị vò nát giữa đầu và đuôi 2 xe đầu kéo container.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 5 hồi tháng 5/2025.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 22/12, tại Km 46+500 Quốc lộ 5, hướng Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận phường Tứ Minh. Vụ việc xuất phát từ việc xe ôtô đầu kéo BKS 15C-132.14 kéo theo rơ moóc 15R-024.15 do lái xe Nguyễn Văn Th. (SN 1974, trú xã Lai Khê, TP Hải Phòng) điều khiển đã đâm vào đuôi xe ôtô BKS 14C-225.84 do anh Nguyễn Văn Kh. (trú xã Hà Bắc, TP Hải Phòng) điều khiển, đi cùng chiều phía trước. Sau đó cú đâm tiếp tục “dồn toa” lên nhiều xe phía trước, hậu quả là 2 người tử vong, 1 người bị thương, 7 phương tiện hư hỏng hỏng nặng. Đáng chú ý, vụ tai nạn xảy ra khi loạt phương tiện liên quan đều đang dừng chờ đèn đỏ.

Trên đây chỉ là 1 trong những vụ việc nghiêm trọng và mới xảy ra trên Quốc lộ 5 đoạn qua TP Hải Phòng. Còn theo báo cáo của Ban ATGT TP Hải Phòng, trong năm 2025 toàn thành phố xảy ra 871 vụ TNGT, làm 461 người tử vong, 595 người bị thương. Riêng với Quốc lộ 5, năm 2025 ghi nhận xảy ra tới 112 vụ tai nạn, cao nhất trong 7 tuyến quốc lộ qua địa bàn Hải Phòng, làm 49 người tử vong, 67 người bị thương. So sánh ở một góc độ khác, nếu như chiều dài toàn tuyến Quốc lộ 5 dài 113km, thì trung bình cứ 1 km lại xảy ra một vụ tai nạn trong năm qua, cách ám chỉ này khiến không ít người chỉ nghe đã rùng mình.

Như đã nói ở trên, Quốc lộ 5 là tuyến giao thông huyết mạch nối cụm cảng Hải Phòng với Thủ đô Hà Nội, chiều dài tuyến qua TP Hải Phòng là hơn 70km. Điều đáng nói là, sau gần 30 năm được khai thác sử dụng, hạ tầng tuyến Quốc lộ 5 ngày càng xuống cấp và bộc lộ nhiều bất cập. Dọc tuyến có nhiều khu cụm công nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và nhiều khu dân cư tập trung, từ đó xuất hiện nhiều đường ngang, lối mở dẫn đến trật tự giao thông rất phức tạp. Hơn nữa, theo thiết kế ban đầu, tuyến quốc lộ này chỉ có công suất khoảng 6 nghìn lượt phương tiện, thì nay đã tăng lên gần 90 nghìn lượt mỗi ngày, tương đương gấp khoảng 15 lần lưu lượng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông, nhưng 1 trong những nguyên nhân chính là áp lực xe trọng tải lớn, đặc biệt là các xe đầu kéo. Trong đó, các vụ tai nạn nghiêm trọng chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người điều khiển phương tiện còn hạn chế. Nhất là khi tiếp cận các nút giao có đèn tín hiệu, xe trọng tải lớn với quán tính lớn rất khó kiểm soát nếu phương tiện phía trước dừng đột ngột, dễ dẫn đến tai nạn liên hoàn. Anh Vũ Đức Lâm, lái xe của một công ty trong khu công nghiệp Đại An chia sẻ: “Nhiều lái xe bất chấp người và phương tiện tham gia giao thông khác, cứ lao ầm ầm, thậm chí lấn làn, chèn ép xe khác kiểu như… lấy thịt đè người”.

Cần những giải pháp hiệu quả hơn

Nhằm lập lại TTATGT, kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên tuyến, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam đã thống nhất điều chỉnh tổ chức giao thông trên Quốc lộ 5. Trong đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) kiểm tra, rà soát và cập nhật hệ thống báo hiệu đường bộ.

Ông Tô Văn Dương, Trưởng phòng quản lý bảo trì Quốc lộ 5 (Tổng Công ty Vidifi) cho biết, một trong những giải pháp mới được cập nhật là bổ sung biển báo, vạch sơn kẻ đường, cột cần vươn và các thiết bị báo hiệu nhằm tạo ra một hệ thống báo hiệu đồng bộ, rõ ràng và dễ nhận diện cho người tham gia giao thông. Đồng thời, Vidifi cũng đang đẩy mạnh việc bảo trì, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục xuống cấp trên chiều dài toàn tuyến.

Cùng với các giải pháp về cải thiện hạ tầng, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành TTATGT cũng đang được chú trọng. Trung tá Nguyễn Danh Cường, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) cho biết, lực lượng CSGT phối hợp Công an các xã, phường dọc tuyến Quốc lộ 5 đoạn qua Hải Phòng đã tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống ven quốc lộ về việc chấp hành nghiêm quy định. Đơn vị cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.

Trước mắt, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết Nguyên đán 2026, lực lượng CSGT với vai trò chủ công sẽ phối hợp đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn và ùn tắc giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ; đi sai làn, phần đường; chở quá tải, quá số người; đón trả khách không đúng quy định… cùng với đó là tăng cường ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, hệ thống camera để phát hiện, xử lý vi phạm; chủ động phân luồng, phân tuyến, điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm, thường xuyên ùn tắc.

Về lâu dài, theo Trung tá Nguyễn Danh Cường, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Phòng CSGT phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Sở Xây dựng tiến hành khảo sát phát hiện, chỉ ra các bất cập với cơ sở hạ tầng, tổ chức giao thông, tham mưu đề xuất giúp cấp có thẩm quyền khắc phục.

Đến nay, Công an TP và Sở Xây dựng thống nhất nội dung tham mưu thực hiện 5 nội dung trọng tâm, xây dựng Quốc lộ 5 là tuyến đường an toàn. Hướng tới đồng bộ các giải pháp kết hợp nhiều biện pháp từ sửa chữa, phân làn đến quản lý để giảm thiểu tai nạn, đặc biệt tại các đoạn “nóng” qua địa bàn.