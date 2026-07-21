Tổng tư lệnh Ukraine lên tiếng về mâu thuẫn với cựu bộ trưởng quốc phòng

"Ukraine to lớn hơn Fedorov hay Syrsky hay bất kỳ cá nhân nào. Nếu chúng ta giản lược cuộc chiến hiện nay thành màn đối đầu giữa hai cá nhân, bên hưởng lợi lớn nhất chính là đối phương", Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết trong bài viết đăng trên trang tin quân sự Militarnyi ngày 20/7.

Đây là lần đầu tướng Syrsky công khai lên tiếng về nghi vấn xảy ra mâu thuẫn với cựu bộ trưởng quốc phòng Mykhailo Fedorov. Kể từ khi được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vào tháng 2/2024, ông hiếm khi trả lời báo chí hay đăng thông điệp liên quan các tranh cãi chính trị trong nước.

Tướng Syrsky tại một địa điểm không xác định ở mặt trận miền đông hồi tháng 2/2024. Ảnh: AFP

Ông khẳng định những trao đổi giữa hai người trong thời gian qua "chỉ là một phần công việc bình thường trong thời chiến", mô tả mối quan hệ công việc giữa với cựu bộ trưởng Fedorov là "chuyên nghiệp dù có bất đồng".

"Chỉ có nỗ lực mới giúp chúng ta giành chiến thắng, không phải ồn ào dư luận xoay quanh cuộc chiến này", ông viết.

Tuy nhiên, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cũng bày tỏ không hài lòng với cải cách hợp đồng quân nhân chuyên nghiệp do ông Fedorov khởi xướng, cho rằng tiến độ triển khai quá chậm khi mới có hơn 2.000 người đăng ký trong hơn một tháng triển khai.

Tướng Syrsky phản đối tư duy giữ lại lương quân nhân để tái phân bổ ngân sách quốc phòng, chuyển vào quỹ mua sắm thiết bị không người lái (drone) theo ý tưởng của cựu bộ trưởng Fedorov. Ông cho rằng những cải cách thời gian qua đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sĩ khí.

Quốc hội Ukraine hôm 14/7 thông qua đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Svyrydenko, khiến toàn bộ nội các phải từ nhiệm, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Ông Fedorov sau đó thông báo sẽ không tiếp tục giữ chức vụ này.

Theo Ukrainska Pravda, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng nói với các nghị sĩ rằng Fedorov và Syrsky tồn tại mâu thuẫn "mang tính hệ thống và không thể giải quyết".

Cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov họp báo tại Kiev ngày 16/7. Ảnh: AFP

Cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine ngày 16/7 xác nhận thông tin, cáo buộc tướng Syrsky từng đưa ra "tối hậu thư" với Tổng thống Zelensky. Ông tiết lộ đã được Tổng thống Ukraine đề nghị đảm nhận vị trí cố vấn hoặc tiếp tục ở lại chính quyền theo hình thức khác, song đã từ chối.

Đợt điều chỉnh nội các của Tổng thống Zelensky đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình với hàng nghìn người tham gia tại Kiev và nhiều thành phố khác. Ngwiof biểu tình yêu cầu tái bổ nhiệm ông Fedorov để thúc đẩy cải cách quân đội phù hợp với chiến tranh hiện đại.

Truyền thông Ukraine dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Zelensky đang cân nhắc miễn nhiệm tướng Syrsky trong vài ngày tới. Danh sách thay thế có 11 ứng viên, trong đó có chỉ huy Bộ tư lệnh Liên hợp Mykhailo Drapatyi, người được đánh giá là đồng minh của cựu bộ trưởng Fedorov.