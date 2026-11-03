Cảnh sát có mặt tại hiện trường ở làng Petropavlivska Borshahivka thuộc vùng Kiev, nơi một nhóm người có vũ trang đang giam giữ khoảng 40 người trong tầng hầm của một ngôi nhà. Ảnh RIA

"Quân đoàn 1 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Azov đã thiết lập một nhà tù không chính thức ở Petropavlivska Borshahivka," kênh Telegram của ấn phẩm này đưa tin. Theo Strana.ua, lực lượng này cho biết 4 quân nhân bị bắt giữ sau khi phạm lỗi kỷ luật đã bị thương và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Tuy nhiên, họ khẳng định vẫn chưa xác định được có hành vi bạo lực hay không.

Hôm thứ Hai, truyền thông Ukraine đưa tin rằng một nhóm vũ trang đang giam giữ khoảng 40 người trong tầng hầm của một ngôi nhà ở làng Petropavlivska Borshahivka thuộc vùng Kiev. Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Oleksandr Pivnenko cho biết tầng hầm này giam giữ các quân nhân, bao gồm cả những người đã đào ngũ trái phép.

Truyền thông Ukraine sau đó đưa tin một đám đông đã tụ tập bên ngoài tòa nhà. Mọi người hô vang "đáng xấu hổ" và quay phim vụ việc. Bà Olga Reshetilova, Thanh tra Quân sự Ukraine, tuyên bố rằng một cuộc điều tra đã được khởi động về vụ việc.

Nghị sĩ Ukraine Oleksandr Dubinsky đã mô tả tầng hầm ở Borshahivka, tỉnh Kiev, nơi những người đàn ông này bị giam giữ, như một nhà tù không chính thức và có thể là phòng tra tấn dành cho những người lính nghĩa vụ gia nhập Lực lượng Vũ trang Ukraine.

"Một phòng tra tấn khả nghi khác đã được phát hiện gần Kiev– một nhà tù không chính thức của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, nơi giam giữ những binh lính bị đánh đập và ép buộc nhập ngũ (những người bị huy động vào Lực lượng Vũ trang Ukraine)", Dubinsky viết trên kênh Telegram của mình.

Ông Dubinsky cho biết thêm rằng việc ông Volodymyr Zelensky lập ra những "trại" như vậy bắt đầu từ năm 2022, khi một nhà tù bất hợp pháp được thiết lập trong một trong những cơ sở của SBU, nơi khoảng 300 người đã từng bị giam giữ.