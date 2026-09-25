Thủ tướng Israel Netanyahu gây phẫn nộ khi "mang máy nhắn tin sát thủ" tới Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24/9. Ảnh: GI.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra một chiếc máy nhắn tin tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhắc lại chiến dịch phá hoại bí mật năm 2024 nhắm vào Hezbollah ở Lebanon, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương nặng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Ngày 17/9/2024, hàng nghìn máy nhắn tin do các thành viên Hezbollah mang theo đã phát nổ trên khắp Lebanon, tiếp theo đó là hàng trăm máy bộ đàm được vũ khí hóa vào ngày hôm sau. Các cuộc tấn công đã giết chết hàng chục người và làm bị thương tới 4.000 người, bao gồm nhiều thường dân, nhân viên y tế và gia đình của họ. Israel sau đó đã nhận trách nhiệm về chiến dịch này.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm, ông Netanyahu giơ một chiếc máy nhắn tin lên và nói: “Các bạn còn nhớ những chiếc máy nhắn tin chứ? Còn nhớ những thứ này không?” Ông nói thêm: “Hezbollah chắc chắn nhớ chúng".

Hàng loạt đại biểu đã bỏ ra ngoài khi ông Netanyahu bước lên bục phát biểu, khiến phần lớn hội trường trở nên trống rỗng. Phái đoàn Palestine đã kêu gọi các phái đoàn khác tham gia cuộc biểu tình.

Trong suốt bài phát biểu, Netanyahu thể hiện giọng điệu đối đầu, gọi những đại biểu bỏ đi là "những kẻ hèn nhát về mặt đạo đức" và chỉ trích mạnh mẽ những người phê phán Israel ở khu vực và quốc tế. Ông gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là "bạo chúa", cáo buộc Qatar đang cố gắng "tẩy não" những người Mỹ trẻ tuổi, và dự đoán rằng chính phủ Iran cuối cùng sẽ sụp đổ.

Ông ta cũng giơ một thiết bị đầu cuối Starlink lên, nói rằng ông sẽ để lại nó cho phái đoàn Iran sử dụng khi các thành viên của họ "chắc chắn sẽ đào tẩu".

Ông Netanyahu đã công khai xác nhận vai trò của Israel trong vụ tấn công bằng máy nhắn tin vào tháng 11/2024, trong khi người phát ngôn của ông cho biết thủ tướng đã đích thân phê duyệt vụ việc. Hai cựu đặc vụ cấp cao của Mossad sau đó đã nói với đài CBS rằng cơ quan tình báo Israel đã dành nhiều năm chuẩn bị cho chiến dịch này, sử dụng các công ty ma để bí mật đưa các thiết bị nổ vào chuỗi cung ứng của Hezbollah.

Trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 2/2025, Netanyahu đã tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một chiếc máy nhắn tin mạ vàng và một chiếc máy nhắn tin thông thường để ám chỉ vụ tấn công. Theo các nguồn tin, Trump đã gọi đó là "một chiến dịch tuyệt vời".

Vụ tấn công bằng máy nhắn tin đánh dấu điều mà các quan chức Israel mô tả là “giai đoạn mới” trong cuộc chiến của Israel với Hezbollah và tiếp theo đó là một chiến dịch quân sự leo thang ở Lebanon. Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào Beirut vào cuối tháng đó, trước khi lực lượng Israel tiến hành các cuộc tấn công trên bộ vào miền nam Lebanon.

Giao tranh lại bùng phát vào tháng 3/2026, khi Hezbollah bắn rocket vào Israel sau khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel chống Iran nổ ra. Một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng 6 đã phần nào ngăn chặn các cuộc tấn công lớn của Israel vào Beirut, mặc dù lực lượng Israel vẫn tiếp tục chiếm đóng một phần miền nam Lebanon và tiến hành các cuộc tấn công ở những nơi khác trong nước. Theo Bộ Y tế nước này, hơn 4.000 người đã thiệt mạng và hơn 12.000 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon kể từ tháng 3.