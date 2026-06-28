Hôm 27/6 (giờ địa phương), Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ký ban hành luật sửa đổi đối với Luật Năng lượng Hạt nhân sau khi được Quốc hội thông qua. Theo đó, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, cho phép nhập khẩu, vận chuyển và trong trường hợp cần thiết theo chính sách răn đe của NATO, có thể triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Phần Lan.

Quyết định này được đưa ra ba năm sau khi Helsinki từ bỏ chính sách trung lập quân sự và gia nhập NATO. Việc này cũng dẫn đến sự gia tăng đáng kể căng thẳng với Nga, quốc gia mà nước này có chung đường biên giới dài khoảng 1.340km.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: AA

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen cho biết, việc sửa đổi luật là cần thiết để Phần Lan có thể tham gia đầy đủ vào cơ chế răn đe hạt nhân và phòng thủ tập thể của NATO. Chính phủ cho rằng quy định từ năm 1987 không còn phù hợp với môi trường an ninh hiện nay.

Tuy nhiên, Helsinki vẫn khẳng định tiếp tục tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Tổng thống Alexander Stubb nhấn mạnh không có kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ trong thời bình, mà mục tiêu chủ yếu là bảo đảm Phần Lan có đầy đủ cơ sở pháp lý để tham gia cơ chế hoạch định hạt nhân của NATO khi cần thiết.

Ngay từ khi Helsinki công bố kế hoạch sửa luật hồi đầu tháng 3, Điện Kremlin đã lên tiếng cảnh báo. Người phát ngôn Dmitry Peskov tuyên bố nếu Phần Lan cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ, Nga sẽ có các biện pháp đáp trả thích hợp.

Theo ông Peskov, việc bố trí vũ khí hạt nhân sát biên giới Nga sẽ "làm leo thang căng thẳng trên lục địa châu Âu" và khiến chính Phần Lan trở nên dễ bị tổn thương hơn.

Trước đó, hôm 24/6, Đại diện thường trực của Nga tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva Gennady Gatilov nêu rõ, Nga sẽ coi việc triển khai vũ khí hạt nhân sát biên giới nước này, dù ở Phần Lan hay Ba Lan, là "mối đe dọa trực tiếp" đòi hỏi các biện pháp đối phó tương xứng.

Hồi tháng 3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nước này sẽ xem xét phương án để đồng minh trong NATO đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.