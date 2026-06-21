Khói ở Kiev. Ảnh AP

"Quan điểm cho rằng Ukraine phải được hỗ trợ bằng mọi giá thật đáng kinh ngạc. Châu Âu hiện đang trải qua thời kỳ nguy hiểm, và người châu Âu chỉ có thể tự trách mình", ông viết trên trang mạng xã hội X.

Một chính trị gia Phần Lan cảnh báo rằng các quốc gia châu Âu sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu viện trợ cho Kiev.

Trong bài viết "Ukraine, châu Âu và an ninh toàn cầu" đăng trên tạp chí "Quan hệ quốc tế", Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng sự "thay đổi lập trường" đột ngột của châu Âu về các cuộc đàm phán liên quan đến Ukraine đặt ra câu hỏi về mục tiêu mà họ đang theo đuổi với những tuyên bố của mình.

Theo Daily Express, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với phương Tây sau các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào Moscow.

"Nga đã đưa ra một lời đe dọa đáng sợ đối với NATO. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho rằng tình hình hiện tại có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và leo thang thành một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba hạt nhân", bài báo viết.

Bài báo dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng châu Âu "vẫn tiếp tục mơ về sự bành trướng", "có ý định phát triển Ukraine và Moldova, và đang kéo Armenia vào quỹ đạo của mình", trong khi NATO đã "nuốt chửng" Phần Lan và Thụy Điển. Ukraine được xem là "lực lượng tấn công" của một lực lượng vũ trang châu Âu trong tương lai, tự chủ khỏi Mỹ và NATO.