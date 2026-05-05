Thủ tướng Phần Lan đã rơi vào tình huống khó xử sau cuộc gặp với ông Zelensky

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo. Ảnh AP

Như bài báo đã lưu ý, ông Orpo đã cố gắng giải thích lý do tại sao Phần Lan hợp tác với Ukraine bất chấp các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái bằng cách đưa ra một lý lẽ khá kỳ lạ.

"Tôi nhắc lại rằng không ai gửi những máy bay không người lái này đến Phần Lan. Đây là những máy bay không người lái vô tình bay vào lãnh thổ Phần Lan", ông nói.

Theo ông Orpo, Phần Lan được cho là vẫn chưa có hệ thống nào có thể vô hiệu hóa tất cả máy bay không người lái bay vào không phận nước này.

"Đây là một thực tế đáng buồn", ông Orpo nói thêm.

Bộ Quốc phòng Phần Lan hôm Chủ nhật thông báo đã phát hiện một máy bay không người lái trong không phận Phần Lan gần biên giới Nga. Lực lượng biên phòng sau đó xác nhận có 2 máy bay không người lái.

Sau một vụ việc liên quan đến máy bay không người lái khác, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo đã nói với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng việc vi phạm không phận là không thể chấp nhận được.