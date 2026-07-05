Diện mạo tương lai ven sông Sài Gòn

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Đầu tháng 7, TP HCM cùng Sun Group khởi công dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, tổng vốn hơn 29.300 tỷ đồng.

Dự án rộng 73,3 ha, nhằm hình thành trục không gian văn hóa - lịch sử - du lịch ven sông Sài Gòn, tăng diện tích công cộng và cây xanh ở khu trung tâm.

Khu Bến Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ được cải tạo thành công viên văn hóa 9,6 ha, kết nối Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM. Hiện dải đất ven sông dài gần 3 km chủ yếu là kho bãi, nhà xưởng và công trình cảng cũ.

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Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội được thiết kế theo ý tưởng "dòng chảy lịch sử", chia thành 9 chương, tương ứng các giai đoạn trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn của công viên là phục dựng tàu Amiral Latouche-Tréville, gắn với sự kiện ngày 5/6/1911 khi thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Con tàu sẽ được đóng theo bản thiết kế gốc của Pháp, thay vì dùng kết cấu mô phỏng.

Di tích Bến Nhà Rồng đang được cải tạo, chỉnh trang, dự kiến hoàn thành dịp 2/9 năm nay.

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Song hành với không gian văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu cảng Khánh Hội sẽ được chỉnh trang theo triết lý "thích ứng di sản", bảo tồn dấu tích cảng cũ và các giá trị kiến trúc đặc trưng.

Hiện khu vực này còn nhiều bến bãi, nhà kho, văn phòng đang hoạt động. Dọc bờ sông, tàu và du thuyền neo đậu kéo dài từ Bến Nhà Rồng đến gần kênh Tẻ.

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Theo phương pháp "vỏ cũ - lõi mới", các nhà kho, nhà xưởng hiện hữu ở cảng Khánh Hội sẽ được giữ lại phần kiến trúc bên ngoài, trong khi không gian bên trong được chuyển đổi thành khu triển lãm, sáng tạo, văn hóa, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng.

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Dự án sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành từ 4 lên 10 làn xe, tăng năng lực kết nối khu Nam với trung tâm TP HCM. Tuyến đường cũng được xây hầm chui Hoàng Diệu, bãi đỗ xe, cầu tàu, nhà đón khách du lịch và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đường Nguyễn Tất Thành là trục chính nối khu Nam với trung tâm TP HCM, nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc do lưu lượng xe lớn trong khi hạ tầng chậm được mở rộng.

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Kết nối với đường Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận 1 (bên phải) hơn 150 năm tuổi sẽ được tháo dỡ, xây mới quy mô 6 làn xe. Cầu Tân Thuận 2 bên cạnh được mở rộng lên 8 làn, giúp tăng năng lực kết nối và đồng bộ hạ tầng khu vực.

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Ở bờ đối diện, khu vực Bến Bạch Đằng sẽ được đầu tư bãi đỗ xe ngầm, trung tâm thương mại ngầm và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn hệ thống công viên, không gian ven sông.

Phối cảnh trung tâm thương mại ngầm tại khu vực Bến Bạch Đằng. Phía đường Hoàng Diệu cũng sẽ được xây hầm chui, bãi đỗ xe và hạ tầng phụ trợ. Điểm nhấn là cầu đi bộ qua đoạn kênh Bến Nghé đổ ra sông Sài Gòn, được thiết kế theo hình tượng mũi thuyền vươn ra mặt nước, gợi nhắc hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu vực Bến Bạch Đằng, cạnh đường Tôn Đức Thắng, tiếp tục được đầu tư công viên cây xanh, mở rộng bờ sông, nâng cấp kè, sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh và các công trình phụ trợ. Tại đây, cầu đi bộ dài 720 m vượt sông Sài Gòn, nối công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cũng đang được thi công, kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của thành phố.

Toàn cảnh khu vực Tôn Đức Thắng - Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, nơi sẽ được cải tạo, chỉnh trang từ quý III năm nay đến quý II/2029.

Dải ven sông từ cầu Ba Son đến cầu Tân Thuận, gồm Bến Bạch Đằng và Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, được xem là "mặt tiền" trung tâm TP HCM. Thành phố đang triển khai cầu đi bộ nối Bến Bạch Đằng với Thủ Thiêm, đồng thời mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng.