Sau "đêm kinh hoàng" ở Kiev, ông Sybiga kêu gọi các đối tác khẩn cấp giao cho Ukraine hệ thống phòng không

Khung cảnh Kiev sau cuộc tấn công đêm qua. Ảnh: UP.

Sáng 2/7, ông Sybiga viết: "Đừng trì hoãn quyết định về phòng không cho Ukraine! Đây là yêu cầu chính của chúng tôi đối với các đối tác sau đêm kinh hoàng mà Kiev đã trải qua".

Ông cáo buộc rằng ít nhất 10 người đã thiệt mạng do cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Ukraine "bằng đủ loại tên lửa và máy bay không người lái", và con số này có thể còn tăng lên.

Ông nhấn mạnh rằng Ukraine cần "không chỉ những lời lên án, mà còn cả những hành động cụ thể" để ngăn chặn của Nga.

"Cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức về hệ thống phòng không và tên lửa cho Ukraine, chứ không phải trì hoãn! Cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức về việc tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga, chứ không phải trì hoãn! Cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức về việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm cả hỗ trợ năng lượng!" - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh.

Đêm qua, ít nhất 30 địa điểm ở Kiev đã bị tấn công, trong đó có các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng quân sự khiến 11 người chết và 30 người bị thương - Bộ Nội vụ Ukraine cho biết.

Hàng loạt mục tiêu quân sự

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này thông báo, thủ đô Kiev và một số thành phố khác trên khắp Ukraine đã bị tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa phối hợp vào khoảng 2 - 4h sáng thứ Năm để đáp trả các cuộc tấn công của chính phủ Zelensky.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công, sử dụng “ vũ khí tầm xa có độ chính xác cao”, nhắm vào “ các doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp quân sự cũng như các cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở thành phố Kiev và vùng Kiev, cùng với các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng khác ở các vùng Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasy và Chernigov”.

Sau đó, quân đội Nga đã công bố một danh sách chi tiết các mục tiêu. Trong số đó có một nhà máy sản xuất hệ thống dẫn đường cho máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine, một nhà máy sản xuất máy bay không người lái tầm xa và đạn dược lượn vòng, một nhà máy tham gia nâng cấp xe bọc thép và sản xuất thiết bị quang học quân sự của Ukraine, một nhà sản xuất thiết bị tác chiến điện tử, một kho phụ tùng máy bay không người lái, một kho nhiên liệu và một số cơ sở khí đốt mà theo tuyên bố, cung cấp nguồn năng lượng cho việc sản xuất vũ khí.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ và hỏa hoạn trong và xung quanh thủ đô Kiev của Ukraine. Các quan chức ở Kiev báo cáo thiệt hại tại ít nhất 28 địa điểm, cho rằng hầu hết trong số đó là “các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự”. Người đứng đầu chính quyền quân sự địa phương, Timur Tkachenko, cho biết hai người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

Moscow đã cam kết sẽ tiến hành "các cuộc tấn công có hệ thống và nhất quán" vào các cơ sở quân sự, địa điểm sản xuất máy bay không người lái, sở chỉ huy và "trung tâm ra quyết định" của Ukraine để trả đũa các vụ tấn công gây chết người từ phía Ukraine.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga, thường nhắm vào các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự. Hôm thứ Ba, một em bé 6 tháng tuổi đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở vùng Moscow. Tuần trước, 12 người bị thương trong một cuộc tấn công vào bảo tàng Thế chiến II ở vùng Rostov.

Tháng trước, Kiev đã thực hiện một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào Moscow, nhắm vào một nhà máy lọc dầu ở thủ đô và làm bị thương 17 người, trong đó có hai trẻ em.

Nga khẳng định rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và lưỡng dụng để đáp trả các cuộc "tấn công khủng bố" bừa bãi của Ukraine.

Kiev thường xuyên cáo buộc Nga cố tình tấn công các mục tiêu dân sự, nhưng Ukraine được cho là từ lâu đã sử dụng các cơ sở dân sự, bao gồm nhà kho, các tòa nhà công cộng, và các cơ sở nông nghiệp và công nghiệp cho mục đích quân sự.

Truyền thông Ukraine gần đây đã phơi bày một nhà máy sản xuất máy bay không người lái tại một xưởng phim bị Nga tấn công. Trong suốt cuộc xung đột, Kiev đã thực hiện những bước đi đáng kể để phân tán chuỗi sản xuất vũ khí của mình, tạo ra các địa điểm lắp ráp quy mô nhỏ chủ yếu sản xuất máy bay không người lái FPV và máy bay không người lái cánh cố định tầm xa từ các linh kiện được cung cấp từ nước ngoài.