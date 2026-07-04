St. Petersburg rung chuyển vì đòn tấn công của Ukraine, kho dầu chiến lược của Nga bốc cháy dữ dội

Hình ảnh đám cháy tại kho dầu St. Petersburg sau vụ tấn công ngày 4 tháng 7 năm 2026. Nguồn ảnh: Hektor

Theo hãng tin Astra, vụ tấn công xảy ra vào đêm 3 rạng sáng 4/7 sau khi hệ thống cảnh báo UAV được kích hoạt tại khu vực. Một số hình ảnh và video lan truyền trên mạng cho thấy đám cháy lớn cùng cột khói đen bốc lên từ khu vực được xác định là Cảng dầu St. Petersburg (St. Petersburg Oil Terminal).

Hiện giới chức Nga chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân các vụ nổ và đám cháy tại hiện trường.

Cảng dầu St. Petersburg là một trong những cơ sở trung chuyển dầu quan trọng của Nga trên biển Baltic, nằm ở phía đông nam Vịnh Phần Lan, cách trung tâm thành phố khoảng 17 km. Đây là đầu mối xuất khẩu dầu với công suất hàng năm ước tính từ 10 đến 12,5 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ.

Khu vực này có hệ thống bồn chứa lớn với hàng chục bể chứa, tổng dung tích gần 400.000 m³, cùng mạng lưới tiếp nhận hàng hóa đa phương thức qua đường sắt, đường thủy và đường ống.

Vụ việc lần này không phải là lần đầu St. Petersburg bị nhắm mục tiêu. Trước đó vào ngày 3/6, một đợt tấn công quy mô lớn đã gây cháy tại nhiều cơ sở dầu khí và kho hậu cần quân sự trong khu vực. Cùng thời điểm, một tàu hộ vệ của Hải quân Nga cũng bị UAV tấn công khi đang sửa chữa tại cảng Kronstadt gần đó.

Hiện các bên liên quan vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại sau vụ tấn công mới nhất.