Ukraine đã tìm ra điểm yếu chí tử của Nga khiến Moscow "ngồi trên đống lửa". Ảnh minh họa: NV/x.com/azov_media

Vùng đất năng lượng cũng khát xăng dầu

Thời gian gần đây, mạng xã hội và các kênh truyền thông độc lập liên tục lan truyền hình ảnh các đoàn xe tải nối đuôi nhau hàng cây số, người dân Nga mệt mỏi xếp hàng rồng rắn hàng giờ đồng hồ tại các trạm xăng để chờ bơm nhiên liệu. Tình trạng này không còn gói gọn ở vùng biên giới mà đã lan rộng đến tận thủ đô Moscow, theo Politico.

Đây được xem là một nghịch lý đối với Nga – một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Thực tế, Nga không thiếu dầu thô, nhưng họ đang thiếu năng lượng thành phẩm. Nguyên nhân trực tiếp đến từ chiến dịch tập kích chính xác và liên tục của Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo các số liệu phân tích, ước tính khoảng 1/4 (25%) năng lượng tinh chế của Nga đã bị tê liệt một phần hoặc hoàn toàn sau các đòn tấn công của Ukraine. Hệ quả là hơn 30% sản lượng xăng và khoảng 25% sản lượng dầu diesel của nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dù Điện Kremlin lên tiếng trấn an dư luận rằng đây chỉ là sự cố mang tính "tạm thời" và "không có gì đáng ngại", nhưng việc Tổng thống Vladimir Putin phải trực tiếp đăng đàn giải trình đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Tình hình càng trở nên cấp bách khi Nga đang bước vào mùa gieo lúa mì. Nếu chuỗi cung ứng diesel cho máy móc nông nghiệp bị đứt gãy, nền kinh tế Nga sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép.

Ukraine biến bán đảo Crimea thành "gánh nặng" chiến lược của Moscow

Không dừng lại ở việc đánh phá các nhà máy lọc dầu, các mũi nhọn của Ukraine đang dồn áp lực lớn lên bán đảo Crimea – vùng đất Nga sáp nhập từ năm 2014.

Bằng việc liên tục vô hiệu hóa các cây cầu chiến lược và các tuyến đường tiếp tế huyết mạch nối Crimea với khu vực phía Nam Ukraine do Nga kiểm soát, Kiev đang đẩy đối phương vào thế kẹt. Tại Crimea, các cây xăng công cộng đã phải thông báo tạm dừng bán hàng hoặc áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu theo định mức (phân phối hạn chế).

Chiến lược của Ukraine rất rõ ràng: Biến Crimea từ một "báu vật chiến lược" thành một vùng đất đắt đỏ, cô lập và cực kỳ khó phòng thủ đối với quân đội Nga, theo Politico.

Canh bạc trước thềm Thượng đỉnh NATO

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn gần đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh: Kiev hiện đang nắm giữ thế chủ động và các đòn tập kích sâu đã làm suy yếu rõ rệt khả năng hậu cần, đẩy lùi đà tiến quân của Nga.

Tuy nhiên, phía Ukraine cũng gửi đi một thông điệp thực tế và có phần sốt ruột tới các đồng minh châu Âu: "Hãy đặt cược vào người chiến thắng và hành động nhanh hơn". Ukraine cần thêm ngân sách để tự sản xuất máy bay không người lái (drone), tên lửa và các hệ thống đánh chặn. Lợi thế này ước tính chỉ kéo dài tối đa khoảng 6 tháng trước khi quân đội Nga tìm ra phương án thích nghi và thay đổi chiến thuật.

Giới quan sát nhận định, việc Ukraine gia tăng áp lực tối đa lên nội địa Nga vào thời điểm này là một bước đi toán tính kỹ lưỡng về mặt chính trị với 2 mục tiêu.

Một là tạo vị thế trên bàn đàm phán: Ukraine muốn chặn đứng các yêu sách tối đa từ phía Nga, đồng thời chuẩn bị sẵn một vị thế ngẩng cao đầu nếu các cuộc đàm phán hòa bình bị thúc ép diễn ra dưới thời của một chính quyền Mỹ mới.

Hai là tạo tiếng vang trước Thượng đỉnh NATO: Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra vào tuần tới (dự kiến ngày 7/7) sẽ là sân khấu để Tổng thống Volodymyr Zelensky chứng minh cho các đồng minh phương Tây thấy rằng: Việc nới lỏng các lệnh cấm, cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga không hề làm leo thang căng thẳng một cách cực đoan, mà ngược lại, đó là chìa khóa để hạ nhiệt và kết thúc cuộc xung đột.

Ukraine đang nỗ lực bước vào hội nghị thượng đỉnh với tư thế của một "kẻ xoay chuyển chiến cục", buộc các đồng minh châu Âu – những người đang gánh chịu phần lớn chi phí tài chính – phải tiếp tục dốc hầu bao mà không hoài nghi về hiệu quả của viện trợ.