Ông Zelensky tiếp tục đề xuất gặp ông Putin, Mỹ sẽ tập trung vào Ukraine

Theo báo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 15/6 đã xác nhận việc ông đề xuất gặp mặt Tổng thống Nga Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp.

"Mỹ đã đồng ý mời Tổng thống Putin tham dự hội nghị G7. Chúng tôi đã gửi thông điệp bày tỏ thiện chí gặp ông Putin ở Pháp, đây là một cơ hội tốt khi cả lãnh đạo Mỹ và châu Âu sẽ có mặt ở đó. Cả Mỹ và châu Âu đã đồng thuận với lập trường của Ukraine, nhưng Nga dường như vẫn chưa sẵn sàng đàm phán", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, ưu tiên của ông tại hội nghị G7 lần này là đảm bảo Kiev có thêm các hệ thống phòng không để tăng cường an ninh trước các đợt không kích quy mô lớn của đối phương.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang liên tục kêu gọi nhà lãnh đạo Nga tiến hành đàm phán trực tiếp vì ông Zelensky cho rằng chỉ có Tổng thống Putin mới đủ thẩm quyền để chấm dứt xung đột.

Mỹ sẽ tập trung vào Ukraine sau khi đạt thỏa thuận với Iran

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Donald Trump ngày 15/6 thông báo Mỹ sẽ chuyển trọng tâm sang vấn đề Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

"Khi thỏa thuận với Iran gần như đã hoàn tất, chúng tôi sẽ tập trung vào cuộc xung đột Nga - Ukraine để xem liệu có thể giải quyết được hay không. Hôm qua tôi đã có 2 cuộc trao đổi rất tốt với ông Putin và ông Zelensky. Chúng tôi sẽ thảo luận cụ thể hơn tại hội nghị G7", ông Trump nói.

Vào ngày 14/6, ông Putin đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Trump để chúc mừng sinh nhật lần thứ 80. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về thỏa thuận Mỹ - Iran và chuyến thăm dự kiến của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow.