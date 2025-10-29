Lý do các đơn vị xe tăng của Ukraine kiệt quệ

Xe tăng Leopard 2A6 do Ukraine vận hành bị phá hủy trong xung đột. Ảnh: Military Watch.

“Xe tăng vốn được coi là sức mạnh quyết định thắng bại trên chiến trường”, chuyên gia tác chiến thiết giáp Mykola Salamakha của Ukraine nói, cho rằng việc sử dụng sai mục đích, kể cả trong những chiến dịch nhằm “nâng cao tinh thần”, đã khiến tổn thất tăng lên đáng kể.

“Quân đội đưa xe tăng lên phía trước chỉ để chứng minh với bộ binh rằng họ vẫn đang được yểm trợ, và chúng tôi mất xe trong những chiến dịch như vậy”, ông Salamakha nói.

Theo ông Salamakha, hiện chỉ còn khoảng 1/3, thậm chí 1/5 số xe tăng của quân đội Ukraine được xem là có khả năng chiến đấu. Thực trạng này vẫn diễn ra dù chi tiêu quốc phòng thời chiến của Ukraine đã tăng lên rất cao và dù nhiều quốc gia phương Tây ưu tiên cung cấp linh kiện thay thế.

Xe tăng M1 Abrams bị hỏa lực Nga đánh trúng. Ảnh: Military Watch.

Nhận định về tổn thất do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga gây ra, ông Salamakha cho biết xe tăng trở nên dễ bị tiêu diệt ngay khi bị phát hiện, kể cả ở khoảng cách tới 10 km sau tiền tuyến. “Ngay khi xe tăng bị phát hiện, UAV sẽ tấn công nhanh chóng với nhiều chiến thuật và chủng loại khác nhau”, ông nói.

Mặc dù quân đội Ukraine đã nhận thêm hàng trăm xe tăng T-72, trong đó Ba Lan cung cấp số lượng lớn, nhưng con số này vẫn quá nhỏ để bù đắp thiệt hại. Kho dự trữ của các nước Đông Âu đã gần như cạn kiệt. Ukraine cũng gần như không còn có thể sản xuất xe tăng mới.

Nỗ lực tái trang bị bằng xe tăng phương Tây thậm chí còn dẫn đến tổn thất nặng nề hơn. Theo một số ước tính, xe tăng phương Tây do Ukraine vận hành còn hứng chịu tổn thất cao hơn nhiều so với các xe tăng kiểu Liên Xô do kích thước lớn và khả năng cơ động thấp hơn.

Tính đến đầu tháng 6/2025, quân đội Ukraine được cho là đã mất 87% số xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ cung cấp — 27 trong tổng số 31 chiếc đã bị phá hủy hoặc bị lực lượng Nga thu giữ.

T-64 là mẫu xe tăng do Ukraine tự sản xuất. Ảnh: Military Watch.

Theo Military Watch, lực lượng tăng thiết giáp Nga, dù có tình trạng tốt hơn nhiều so với Ukraine, cũng đã chịu tổn thất đáng kể. Giới phân tích dự đoán Nga có thể bắt đầu thiếu xe tăng từ cuối năm 2026. Nga đang tiến tới khả năng sản xuất 1.000 xe tăng mới vào giữa năm 2028 và tới 3.000 xe vào giữa năm 2035, nhưng trước mắt, tốc độ tăng sản lượng vẫn được dự đoán thấp hơn mức độ tổn thất. Tuy vậy, tỷ lệ thiệt hại đã giảm đáng kể trong năm 2025, so với giai đoạn cao điểm năm 2022.

Nga hiện có lợi thế lớn về khả năng bảo dưỡng: phần lớn các xe tăng của nước này đều mới hơn của Ukraine, chủ yếu là T-72 và T-90, vốn thuộc nhóm có yêu cầu bảo trì thấp nhất thế giới.