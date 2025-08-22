Ông Zelensky nói về tình thế ở vùng Donetsk mà Nga muốn kiểm soát để đổi lấy hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Euromaidan Press.

Donbass là tên gọi lịch sử của khu vực miền đông Ukraine, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng một nửa khu vực này từ năm 2014, theo quan điểm của ông Zelensky. Thời điểm đó, một nửa vùng Donbass do phe ly khai thân Nga kiểm soát, đối đầu với quân đội chính phủ Ukraine.

Từ năm 2022, phần lớn hoạt động quân sự của Nga tập trung vào việc mở rộng kiểm soát tại đây. Hiện Nga nắm gần như toàn bộ tỉnh Lugansk và nhiều khu vực của Donetsk, trong khi lực lượng Ukraine vẫn giữ được những vị trí trọng yếu, bao gồm tuyến phòng thủ kiên cố thường được mô tả là “vành đai pháo đài”. Nếu để mất vành đai phòng thủ này, các vùng lân cận như Kharkiv, Poltava và Dnipropetrovsk sẽ bị đe dọa.

Theo các số liệu mới được ông Zelensky đề cập, Nga hiện kiểm soát khoảng 67–69% vùng Donetsk. Con số này khác với mức 76% theo bản đồ được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ở Nhà Trắng vào ngày 18/8.

Bản đồ tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine. Vùng khoanh đỏ là khu vực do phe ly khai thân Nga kiểm soát trước năm 2022. Ảnh: Euromaidan Press.

Ông Zelensky nhấn mạnh sau hơn 3 năm xung đột, Nga chỉ đạt được những bước tiến hạn chế. Tổng thống Ukraine bác bỏ nhận định cho rằng Nga có thể hoàn thành mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk trong năm nay. Ông gọi đây là suy đoán vô căn cứ và khẳng định Nga sẽ cần thêm ít nhất 4 năm để đạt được mục tiêu này.

Trước đó, ông Zelensky đã bác bỏ đề xuất của Nga về việc Ukraine rút quân khỏi vùng Donetsk để đổi lấy hòa bình.

Cũng trong ngày 21/8, quân đội Ukraine tuyên bố đã giành lại hầu hết khu vực làng Tovste ở vùng phía tây nam Donetsk. Lữ đoàn Cơ giới số 5 của quân đội Ukraine thông báo đẩy lùi lực lượng Nga ở ngôi làng.

Hôm 17/8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói đã đẩy lùi lực lượng Nga ở nhiều ngôi làng vùng Donetsk, gồm Hruzke, Rubizhne, Novovodiane, Petrivka, Vesele và Zolotyi Kolodiaz.