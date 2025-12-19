Vốn tư nhân chiếm hơn 80% các dự án khởi công, khánh thành

Thông tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Là đoạn đầu của cao tốc Bắc Nam phía đông, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng qua tỉnh Lạng Sơn dài 60 km với tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng được thông tuyến chính vào sáng 19/12, giúp tuyến cao tốc Bắc Nam được nối thông từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Khởi công tháng 4/2024, dự án đã đạt mục tiêu thông 37 km tuyến chính đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và 13 km đoạn kết nối với cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam. Các hạng mục còn lại như kết cấu mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và hệ thống kiểm soát giao thông thông minh (ITS) đang được các nhà thầu triển khai khẩn trương, bảo đảm đồng bộ khi đưa vào khai thác.

Các nhà thầu thi công ngày đêm trên công trường. Ảnh: Anh Duy

Trước mắt, lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả cam kết hoàn thành đoạn từ Chi Lăng đến TP Lạng Sơn để phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm tuyến cao tốc vận hành an toàn, đồng bộ và hiệu quả trong năm tới.

Khi hoàn thành, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng kết nối với các tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Bắc Giang - Lạng Sơn, giúp giảm thiểu tai nạn, ách tắc xảy ra trên quốc lộ 1, tạo hành lang giao thông chiến lược kết nối khu vực Đông Bắc, phục vụ lưu thông hàng hóa qua biên giới Việt - Trung, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu.

Tại lễ thông tuyến, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng giữ vai trò quan trọng, là một phần của trục xương sống kết nối với hệ thống đường biển, đường sắt, đường thủy trong hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hải Phòng - Quảng Ninh. Ông đề nghị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, các nhà đầu tư xây dựng các giải pháp phát huy hiệu quả của tuyến đường trong phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, du lịch và hợp tác quốc tế.