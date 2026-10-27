Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho ý kiến về chủ trương nạo vét lòng sông Hồng

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tại cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất nạo vét lòng dẫn, cải thiện khả năng thoát lũ và đảm bảo giao thông thủy nội địa sông Hồng, sông Đà đoạn qua Hà Nội kết hợp quản lý và sử dụng vật liệu nạo vét theo đề nghị của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, ngày 13/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Đề xuất nạo vét lòng dẫn, cải thiện khả năng thoát lũ và đảm bảo giao thông thủy nội địa sông Hồng, sông Đà đoạn qua Hà Nội kết hợp quản lý và sử dụng vật liệu nạo vét theo đề nghị của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP.

Về chủ trương chung, UBND thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và đơn vị tư vấn trong việc nghiên cứu, đề xuất phương án cải tạo, nạo vét lòng dẫn sông Hồng, sông Đà nhằm nâng cao khả năng thoát lũ, bảo đảm giao thông đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm.

UBND thành phố Hà Nội cơ bản thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án cải tạo lòng sông Hồng, sông Đà kết hợp tận thu sản phẩm, hướng tới 3 mục tiêu trọng tâm: Khơi thông dòng chảy, ổn định lòng dẫn, nâng cao khả năng thoát lũ, tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn đê điều và giao thông đường thủy; Chủ động tạo nguồn cung vật liệu san lấp, đáp ứng nhu cầu triển khai các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố; Toàn bộ khoáng sản thu hồi trong quá trình thực hiện phải được tập kết, quản lý, khai thác, tận thu và sử dụng theo phương án được UBND Thành phố chấp thuận, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật; góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương; chịu sự điều chỉnh của nhiều pháp luật chuyên ngành, thuộc thẩm quyền quản lý của cả cơ quan Trung ương và địa phương; tác động trực tiếp đến chế độ dòng chảy, an toàn đê điều, công trình giao thông, thủy lợi và môi trường. Đặc biệt, việc triển khai bằng nguồn kinh phí xã hội hóa chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể và chưa có tiền lệ thực hiện. Do đó, yêu cầu việc nghiên cứu, đề xuất phải bảo đảm khoa học, toàn diện, khả thi, phù hợp quy hoạch, an toàn công trình, không gây tác động bất lợi đến khả năng thoát lũ, cấp nước và các địa phương thượng lưu, hạ lưu; đồng thời làm rõ cơ sở pháp lý, cơ chế, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Đối với Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và đơn vị tư vấn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh: Phú Thọ, Hưng Yên, các Sở, ngành Thành phố, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan; rà soát, hoàn thiện phương án, trong đó tập trung các nội dung:

Về phạm vi, tính chất và cơ sở pháp lý: Rà soát, xác định rõ phạm vi, quy mô, mục tiêu, tính chất của phương án nạo vét, cải tạo lòng sông kết hợp tận thu sản phẩm; phân định rõ hoạt động nạo vét, cải tạo lòng sông với hoạt động khai thác khoáng sản; làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện, bảo đảm phù hợp quy hoạch được duyệt và quy định pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường và các quy định có liên quan.

Về giải pháp kỹ thuật: Rà soát, bổ sung, cập nhật số liệu khảo sát về địa chất, địa hình, thủy văn; xây dựng các kịch bản, phương án nạo vét, cải tạo lòng dẫn trong điều kiện mùa lũ, mùa cạn và các chế độ vận hành liên hồ chứa; đánh giá toàn diện tác động đến chế độ dòng chảy, khả năng thoát lũ, trữ nước, nguy cơ xói lở, bồi lắng, ổn định lòng dẫn và bờ sông theo từng kịch bản. Các phương án đề xuất phải bảo đảm ổn định lòng dẫn, đáp ứng nhu cầu cấp nước, nâng cao khả năng thoát lũ, tiêu thoát nước, an toàn đê điều và giao thông đường thủy, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Về an toàn công trình và tác động liên vùng: Đánh giá đầy đủ ảnh hưởng của phương án đến hệ thống đê điều, kè, cầu đường bộ, đường sắt, công trình thủy lợi, trạm bơm, công trình lấy nước và các công trình hạ tầng dọc tuyến và các công trình liên quan khác; xác định phạm vi bảo vệ, giải pháp bảo đảm an toàn theo quy định. Mở rộng phạm vi tính toán, đánh giá tác động đối với các khu vực thượng lưu, hạ lưu và các tỉnh lân cận; bảo đảm không gây tác động bất lợi đến an toàn phòng, chống lũ, cấp nước và hoạt động sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân.

Về quy hoạch và sự đồng bộ: Rà soát, bảo đảm phương án phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, các quy hoạch về phòng, chống lũ, đê điều, tài nguyên nước, giao thông đường thủy và các quy hoạch có liên quan; không chồng lấn, xung đột với phạm vi nghiên cứu, đầu tư các dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận dọc tuyến sông Hồng, sông Đà.

Về tận thu và quản lý sản phẩm: Xác định cụ thể vị trí, khối lượng, chủng loại sản phẩm dự kiến thu hồi…; nhu cầu sử dụng, phương án tập kết, quản lý, khai thác, sử dụng và cơ chế kiểm soát khối lượng, giá trị sản phẩm; bảo đảm quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản, công khai, minh bạch, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí tài nguyên, ngân sách nhà nước; không lợi dụng hoạt động nạo vét, cải tạo lòng sông để khai thác khoáng sản trái quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng giao các sở, ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn thiện hồ sơ đề xuất; rà soát sự phù hợp với quy hoạch, các công trình, dự án dọc tuyến, hành lang bảo vệ công trình giao thông và các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành; bảo đảm đồng bộ với định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật và các dự án trọng điểm của Thành phố.

Rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý, hình thức đầu tư, phương thức tổ chức thực hiện, cơ chế quản lý, sử dụng vật liệu nạo vét; phân định thẩm quyền của các cơ quan Trung ương và địa phương, xác định các nội dung cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Trên cơ sở hồ sơ đề xuất và ý kiến của các cơ quan liên quan, tham mưu UBND Thành phố báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, cơ chế, thẩm quyền và trình tự, thủ tục triển khai dự án, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định; hoàn thành trước ngày 25/10/2026.

Các sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn Tập đoàn Vingroup - Công ty CP hoàn thiện phương án; rà soát các nội dung về tài nguyên nước, khoáng sản, đê điều, phòng, chống thiên tai, môi trường và tác động liên vùng; làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính phối hợp với các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương và các đơn vị liên quan nghiên cứu, làm rõ cơ sở pháp lý, hình thức đầu tư, phương thức tổ chức thực hiện, cơ chế tài chính và phương án quản lý, sử dụng nguồn thu từ sản phẩm tận thu; đánh giá hiệu quả kinh tế, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên; tham mưu, đề xuất UBND Thành phố phương án triển khai bảo đảm khả thi, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.