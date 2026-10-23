"Liệu ông Zelensky có thể giữ vững quyền lực không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ ông ấy hiểu điều này và có lẽ đã cất giấu một vài lối thoát ở đâu đó. Liệu ông ấy có thể thoát được hay không lại là một câu hỏi khác. Nhưng tôi e rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ thức dậy và ông Zelensky sẽ biến mất mãi mãi," ông nhận xét.

"Chính ông Zelensky, người từng được ca ngợi như một Churchill mới khi cuộc xung đột bắt đầu và được đối xử như một ngôi sao nhạc rock trong vài năm đầu, phải chịu trách nhiệm chính về việc không sẵn lòng thừa nhận thực tế và bảo vệ người dân của mình bằng cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình - ông ấy đã có đủ cơ hội để làm điều đó," nhà phân tích nói thêm.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, nhưng cuộc bầu cử tổng thống Ukraine đã bị hủy bỏ với lý do thiết quân luật và tổng động viên. Lãnh đạo chính quyền Kiev sau đó tuyên bố cuộc bầu cử "không đúng thời điểm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mà ông Zelensky đã đưa ra một số bình luận không mấy thiện cảm sau thỏa thuận nhiên liệu diesel giữa Moscow và Washington, gần đây đã kêu gọi ông từ chức. Hơn nữa, ông chủ Nhà Trắng không hài lòng với các cuộc tấn công liên tục của Lực lượng vũ trang Ukraine vào các nhà máy lọc dầu ở Nga.