Đức gây sức ép về viện trợ Ukraine, Slovakia phản đối

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát tín hiệu sẽ phủ quyết ngân sách 7 năm của Liên minh châu Âu (EU) nếu các quốc gia thành viên không đạt được thỏa thuận về hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Động thái này đã vấp phải sự phản đối từ một số nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có những ý kiến cáo buộc Berlin sử dụng biện pháp “tống tiền”, làm gia tăng căng thẳng trước các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Lập trường của Thủ tướng Đức đã khiến lãnh đạo một số quốc gia Trung Âu bất bình, đặc biệt là những nước nhận được nhiều ngân sách từ EU, nhưng không muốn tham gia đợt huy động tài chính sắp tới nhằm hỗ trợ Ukraine duy trì các hoạt động quân sự trong cuộc xung đột với Nga.

“Những gì Thủ tướng Đức đang làm là hành vi tống tiền điển hình và tôi sẽ không nhượng bộ trước sức ép này”, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố với báo giới tại thủ đô Bratislava.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Cộng hòa Czech Andrej Babiš, ông Fico bày tỏ sự phản đối đối với lập trường của Berlin. Đề cập đến quan điểm của Thủ tướng Đức, ông Babiš cho biết: “Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại đưa ra tuyên bố như vậy.”

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (phải) và Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babiš (trái). Ảnh: Getty

Thủ tướng Merz mong muốn các nhà lãnh đạo EU đưa nhu cầu tài chính của Ukraine vào chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra ngày 13/11 tại Dublin, Ireland.

Theo báo The Guardian, trong bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, người sẽ chủ trì hội nghị, Thủ tướng Đức nhấn mạnh: “Chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Điều này phù hợp với lợi ích sống còn chung của tất cả chúng ta.”

“Tuy nhiên, viện trợ song phương dành cho Ukraine hiện được phân bổ không đồng đều, trong đó gánh nặng hỗ trợ chủ yếu do một số ít quốc gia thành viên gánh vác”, ông Merz nêu rõ.

Tháng 12 năm ngoái, EU đã nhất trí cung cấp khoản vay trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine. Tuy nhiên, Slovakia, Cộng hòa Czech và Hungary đã lựa chọn không tham gia cơ chế cho vay này, đồng thời phát tín hiệu sẽ tiếp tục đứng ngoài các khoản vay mới dành cho Ukraine.

Vấn đề hỗ trợ tài chính cho Ukraine đang trở thành một điểm bất đồng mới trong các cuộc đàm phán phức tạp về ngân sách EU giai đoạn 2028-2034. Đức, quốc gia đóng góp ròng lớn nhất vào ngân sách khối, đang thúc đẩy cắt giảm mạnh quy mô ngân sách đề xuất, đồng thời phản đối việc phân bổ các khoản hỗ trợ lớn cho những quốc gia thành viên không sẵn sàng chia sẻ gánh nặng tài chính đối với Ukraine.