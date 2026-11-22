Theo Công văn số 1690-CV/ĐU ngày 6/11/2026 về chủ trương triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng, Đảng ủy Chính phủ đã có ý kiến gửi Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo Đảng ủy Chính phủ, tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã yêu cầu tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có, hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới tại các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Chính phủ đề nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát các quy định về quy hoạch, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Đặc biệt, tỉnh cần xem xét kỹ các tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, nguồn vốn thực hiện cũng như phương án tổng thể sắp xếp, xử lý nhà, đất của Trung tâm chính trị - hành chính cũ.

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng trên đường Trần Phú, phường Xuân Hương - Lâm Đồng.

Việc rà soát phải đánh giá đầy đủ các tác động liên quan, làm cơ sở xác định quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, lộ trình và thời điểm triển khai dự án.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Chính phủ lưu ý tỉnh Lâm Đồng phải tính toán khả năng cân đối nguồn lực, hiệu quả đầu tư, bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động của hệ thống chính trị và hiệu quả sử dụng công trình sau khi hoàn thành.

Đáng chú ý, việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới phải tránh gây lãng phí các trụ sở làm việc hiện hữu, đồng thời tuân thủ quy định của Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan.

Đảng ủy Chính phủ cũng nhấn mạnh, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, cần ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, nâng cấp hoặc xây mới trụ sở xã khó khăn, trường học và trung tâm y tế.

Trên cơ sở những nội dung trên, Đảng ủy Chính phủ đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xem xét, quyết định.