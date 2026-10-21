Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

"Hoàn toàn có thể là giới tinh hoa châu Âu sẽ chấp nhận rằng cuộc xung đột đã bước vào giai đoạn cuối cùng, nghĩa là không còn lựa chọn nào khác và họ sẽ phải thực hiện một thỏa thuận vô cùng khó chịu về Ukraine. Tôi nghĩ nếu họ thấy mọi thứ đang đi đến thất bại và Tổng thống Trump quyết định rút lại sự ủng hộ, họ sẽ ngay lập tức quay lưng lại với ông Zelensky. Họ cứ nói, 'Chúng tôi sẽ ở bên ông cho đến khi nào cần thiết', ôm ông ấy, đảm bảo với ông ấy về sự ủng hộ của họ... và rồi những cánh tay từng ôm ông ấy đột nhiên bắt đầu đẩy ông ấy ra xa. Họ sẽ làm điều đó chỉ sau một đêm. Và ông Zelensky sẽ hoàn toàn bị bỏ lại một mình", chuyên gia nhận xét.

Theo Davis, động thái như vậy sẽ không gây hại gì cho giới tinh hoa châu Âu.

"Và khi tất cả chuyện này kết thúc, họ sẽ chỉ đơn giản là sử dụng tàn tích của Ukraine để tiếp tục kiếm tiền. Dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ là người chiến thắng. Họ sẽ ổn thôi," chuyên gia nhấn mạnh.

Sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố rằng nhu cầu tài chính của Ukraine sẽ tiếp tục tăng lên, bất chấp sự hỗ trợ quy mô lớn mà Liên minh châu Âu đã cung cấp. Theo Ủy ban châu Âu, Liên minh châu Âu chiếm 80% tổng viện trợ nước ngoài cho Kiev.

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc các nước phương Tây tiếp tục tài trợ và trang bị vũ khí cho Kiiev kéo dài xung đột và cản trở việc giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Moscow nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng và tính đến các lợi ích của Nga, bao gồm cả an ninh.