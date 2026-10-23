Tổng thống Nga Putin. Ảnh RIA

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố rằng Ukraine sẽ đồng ý một thỏa thuận hòa bình với Nga với điều kiện phải nhượng lại khoảng 25% lãnh thổ của mình.

"Trước hết, quan điểm của tôi về vấn đề này là đây không phải là lãnh thổ của họ, mà là lãnh thổ của nước Nga lịch sử", người đứng đầu nhà nước nói với nhà báo Pavel Zarubin của hãng tin Vesti.

Ông Putin lưu ý rằng người dân sống ở những vùng lãnh thổ này đã bỏ phiếu cho nền độc lập của các bang và việc thống nhất với Liên bang Nga. "Tôi cho rằng việc nói về bất kỳ sự mất mát lãnh thổ nào là không phù hợp", người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh.

Nga luôn chủ trương giải quyết xung đột tại Ukraine bằng biện pháp hòa bình ngay từ những ngày đầu, từ năm 2014 - Tổng thống Putin tuyên bố.

“Chúng tôi luôn chủ trương giải quyết bằng biện pháp hòa bình, ngay từ những ngày đầu tiên. Năm 2014, chúng tôi đã nói về điều đó: “Nào, hãy để chúng tôi giúp các bạn đạt được thỏa thuận với khu vực Đông Nam” của Ukraina lúc đó. Nhưng không! Pháo binh, máy bay được sử dụng để chống lại dân thường. Trên thực tế, chiến tranh đã được phát động”, ông nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Nga Putin, sau đó là các thỏa thuận Minsk (được ký kết). Nước Nga luôn nỗ lực để (chính quyền) Kiev có thể đạt được thỏa thuận với một bộ phận người dân Ukraine không chấp nhận cuộc đảo chính nhà nước. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã bị từ chối - ông Putin nhấn mạnh.

“Sau đó, trước khi chúng tôi bắt đầu các hành động nhằm bảo vệ người dân Donbass, chúng tôi cũng đã nói với họ: “Nào, hãy giải quyết vấn đề mà không để xảy ra bất kỳ sự cố hay diễn biến căng thẳng nào! Hãy cùng nhau đạt được thỏa thuận!”. Nhưng câu trả lời là: ‘Không, chúng tôi sẽ chiến đấu’. Vậy thì cứ chiến đấu đi!” - Người đứng đầu Nhà nước Nga cho biết và nhấn mạnh hiện nay Nga vẫn sẵn sàng đàm phán và tìm kiếm giải pháp tháo gỡ tình hình khó khăn, phức tạp này.

Tháng 11/2013, tại Ukraine bùng phát làn sóng biểu tình mang tên “Euromaidan”, sau khi chính quyền nước này quyết định tạm đình chỉ tiến trình hội nhập với Liên minh châu Âu (EU). Các cuộc biểu tình nhanh chóng chuyển sang xu hướng chống Tổng thống và chống chính phủ một cách quyết liệt.

Các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Ukraine và những người biểu tình đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Làn sóng biểu tình sau đó phát triển thành cuộc đảo chính, dẫn đến việc Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ ngày 22/2/2014.

Moscow coi các sự kiện diễn ra vào tháng 2/2014 là một cuộc đảo chính nhà nước được phương Tây hậu thuẫn.