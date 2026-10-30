Hà Nội: Khởi tố người điều khiển cần cẩu khiến một phụ nữ tử vong

Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội thông tin, ngày 28/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Lành về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Trước đó, sáng 13/6/2026, trong quá trình thi công tại công trình xây dựng thuộc phường Giảng Võ, Hà Nội, Nguyễn Văn Lành không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn ở nơi đông người.

Đối tượng Nguyễn Văn Lành - (ảnh Công an Hà Nội).

Theo đó, vào thời điểm trên, khi điều khiển cẩu trong quá trình thi công mà chưa có người chỉ dẫn, ra hiệu lệnh an toàn, Lành tự ý thực hiện công việc, làm đổ bức tường khiến bà K.T.T (SN 1976, trú tại thôn Tam Cảnh, xã Hạ Bằng, Hà Nội) bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong.

Ngày 14/10 và 28/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Lành về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.