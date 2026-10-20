Ông Vance từ chối gọi Ukraine là đồng minh của Mỹ, kêu gọi chấm dứt tấn công ngành năng lượng Nga

Phó Tổng thống Mỹ J.D.Vance. Ảnh: WH.

Trong một cuộc phỏng vấn với 2WAY, trả lời câu hỏi trực tiếp về việc liệu Ukraine có phải là đồng minh của Mỹ hay không, ông Vance nói rằng "theo một nghĩa nào đó, họ chắc chắn là đối tác", nhưng lợi ích của hai nước lại khác biệt.

"Nhưng tôi nghĩ đôi khi chúng ta có những khác biệt về lợi ích. Ví dụ, liệu tôi có nghĩ họ nên ném bom các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga, điều này sẽ làm tăng chi phí năng lượng cho người Mỹ không? Không. Nhưng, tất nhiên, chúng ta hợp tác với họ trong một số vấn đề. Chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác với họ trong một số vấn đề. Nhưng tôi nghĩ họ nên ngừng ném bom các cơ sở năng lượng của Nga" - phó tổng thống Mỹ trả lời.

Khi được hỏi liệu khái niệm "đối tác" có gần gũi hơn khái niệm "đồng minh" hay không, ông Vance nói rằng Mỹ "không có liên minh chính thức với Ukraine".

"Họ không phải là thành viên NATO. Tôi không nghĩ họ nên là thành viên NATO. Tôi nghĩ đó là một quốc gia rất đáng kính, một đất nước xinh đẹp với rất nhiều người tuyệt vời. Chúng ta sẽ hợp tác trong một số vấn đề, nhưng cũng sẽ có những quan điểm trái ngược nhau về một số vấn đề khác" - J.D. Vance nói thêm.

Quan hệ giữa Mỹ và Ukraine đang có nhiều rạn nứt sâu sắc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp có những phát biểu không hài lòng với ông Zelensky. Hôm qua, ông Trump một lần nữa chỉ trích ông Zelensky không muốn kết thúc chiến tranh. Ông cũngtuyên bố Nga không can thiệp vào vấn đề Ukraine.

Tuần trước, ông Trump đã có thỏa thuận về cung cấp dầu diesel giữa với Nga, khiến ông Zelensky cho rằng Ukraine đang mất đi một đối tác mạnh. Tiếp đó ông Trump còn miễn áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga theo "Đạo luật Lindsey Graham". Thậm chí Tổng thống Mỹ còn nói rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới có thể thỏa thuận được với Nga để chấm dứt cuộc chiến.