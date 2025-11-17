Ông Trump ủng hộ áp thuế quan 500% lên “khách quen” của dầu Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết dự luật do Thượng viện đề xuất nhằm trừng phạt các quốc gia giao thương với Nga sẽ "được tôi ủng hộ", đánh dấu tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy ông chủ Nhà Trắng sẽ ủng hộ nỗ lực siết chặt nguồn doanh thu của Moscow.

"Đảng Cộng hòa đang soạn thảo dự luật trừng phạt rất nghiêm khắc… đối với bất kỳ quốc gia nào giao thương với Nga", ông Trump nói với các phóng viên hôm 16/11 trước khi rời Florida để trở về Washington, DC.

Kế hoạch này, vốn được Thượng nghị sĩ Lindsey Graham ủng hộ từ lâu, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Quốc hội Mỹ trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune cho biết, vào tháng 10 rằng ông đã sẵn sàng đưa biện pháp này ra bỏ phiếu nhưng không "muốn cam kết về một thời hạn chót cụ thể".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Theo Bloomberg, dự luật sẽ cho phép ông Trump áp thuế lên tới 500% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia mua sản phẩm năng lượng của Nga và không tích cực hỗ trợ Ukraine. Điều này đặc biệt nhắm vào các nước tiêu thụ năng lượng lớn của Nga, chẳng hạn như Trung Quốc và Ấn Độ.

"Chúng ta có thể bổ sung Iran vào đó", ông Trump nói thêm, nhưng không nêu chi tiết.

Tín hiệu ủng hộ dự luật từ ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Moscow đang tăng cường nỗ lực kiểm soát trung tâm đường sắt Pokrovsk ở miền Đông Ukraine, đồng thời tiếp tục các cuộc không kích trên khắp đất nước. Về phần mình, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga.

Đảng Dân chủ và một số thành viên Đảng Cộng hòa đã thúc đẩy các biện pháp trừng phạt trong nhiều tháng, cáo buộc Điện Kremlin kéo dài xung đột và từ chối các đề nghị ngoại giao.

Trước đó, ông Trump đã phản đối việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới khi ông cố gắng đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào bàn đàm phán. Cuộc gặp trực tiếp giữa ông và ông Putin tại Alaska hồi tháng 8 đã không mang lại bất kỳ đột phá nào.

Theo India Today, Ấn Độ là quốc gia đầu tiên bị Mỹ áp đặt thuế quan trừng phạt vì mua dầu của Nga. Vào tháng 8, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, áp thêm 25% vào mức thuế quan tương hỗ 25% hiện có đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ, khiến mức thuế trên thực tế lên tới 50%.

Washington cho biết, biện pháp này được thiết kế để trừng phạt các quốc gia gián tiếp tài trợ cho "hòm chiến tranh" của Nga.

Kể từ đó, Ấn Độ đã ra tín hiệu giảm lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga. Vào tháng 10, ông Trump cho biết ông tin rằng New Delhi đã "giảm đáng kể" lượng dầu mua vào và gợi ý Mỹ có thể giảm thuế. "Chúng tôi sẽ giảm thuế vào một thời điểm nào đó", Tổng thống Mỹ nói.