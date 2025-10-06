Ông Trump ra cảnh báo rắn nếu Hamas không từ bỏ quyền lực ở Gaza

Ngày 4-10, trả lời phỏng vấn với đài CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Hamas sẽ phải đối mặt “sự hủy diệt hoàn toàn” nếu từ chối nhượng lại quyền lực và quyền kiểm soát Dải Gaza.

“Hủy diệt hoàn toàn!” - ông Trump nói khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Hamas nhất quyết giữ quyền cai quản ở Gaza.

Bình luận về quan điểm cho rằng Hamas thực chất đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn 20 điểm của ông khi kiên quyết “không giải giáp, duy trì Gaza dưới sự kiểm soát của Palestine và gắn việc thả con tin với các cuộc đàm phán”, tổng thống Mỹ nói: “Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Thời gian sẽ trả lời”.

Trước đó, ngày 3-10, ông Trump tiết lộ rằng Hamas đã phản hồi tích cực đối với đề xuất 20 điểm. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là “một ngày trọng đại” và mô tả những diễn biến này là “chưa từng có tiền lệ”.

Nói với CNN, Tổng thống Trump cho biết ông kỳ vọng sẽ sớm có câu trả lời rõ ràng về việc Hamas có thật sự cam kết vì hòa bình hay không.

“Kể cả với Bibi” - ông Trump nói, đề cập Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump cho biết ông hy vọng kế hoạch ngừng bắn của ông sẽ trở thành hiện thực, đồng thời nhấn mạnh ông đang nỗ lực hết sức để đạt được điều đó.

Trước đó, cũng trong ngày 4-10, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Israel chấp thuận ranh giới rút quân ban đầu được nêu trong kế hoạch ngừng bắn do ông đề xuất.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói rằng chính quyền hiện đang chờ xác nhận từ phía Hamas về kế hoạch trên.

Theo tổng thống Mỹ, nếu Hamas đồng ý, thoả thuận ngừng bắn sẽ “có hiệu lực ngay lập tức” và việc trao đổi con tin sẽ bắt đầu.

“Điều này sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với hồi kết của thảm kịch kéo dài 3.000 năm” - ông Trump lưu ý.

Ông Trump ngày 4-10 cũng cho biết Israel đã tạm ngừng không kích Gaza, gọi đây là bước đi quan trọng để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn, đảm bảo việc thả con tin, đồng thời cảnh báo Hamas phải hành động nhanh chóng.

Tuy nhiên, CNN dẫn thông tin từ các quan chức bệnh viện khu vực rằng đã có 67 người Palestine thiệt mạng tại Gaza trong ngày 4-10 do các cuộc không kích của Israel.