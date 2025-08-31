Ông Trump "nói lại" về cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Ukraine

Tổng thống Mỹ Trump tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng hôm 26/8 (ảnh: Getty)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Daily Caller (nội dung phỏng vấn được công bố hôm 30/8), Tổng thống Trump cho biết, ông “không biết” cuộc gặp song phương giữa ông Zelensky và ông Putin có diễn ra hay không, nhưng cuộc gặp 3 bên sẽ diễn ra.

“Một cuộc thi 3 môn phối hợp sẽ diễn ra. Cuộc thi 2 môn phối hợp thì tôi không biết, nhưng cuộc thi 3 môn phối hợp sẽ diễn ra. Các bạn biết đấy, đôi khi mọi người chưa sẵn sàng cho điều đó”, ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẵn sàng điều một số máy bay quân sự để hỗ trợ Ukraine, trong một thỏa thuận bảo đảm an ninh nhằm chấm dứt xung đột.

“Có thể chúng ta sẽ làm gì đó. Nghe này, tôi muốn thấy vấn đề được giải quyết. Họ không phải quân đội của chúng ta, nhưng mỗi tuần có khoảng 5.000 – 7.000 người thiệt mạng, chủ yếu là người trẻ tuổi. Tôi có thể ngăn chặn điều đó, bằng cách thi thoảng cho một chiếc máy bay tuần tra trên không. Phần lớn trách nhiệm sẽ do châu Âu đảm nhận, nhưng chúng ta có thể giúp đỡ họ”, ông Trump nói.

“Tôi không nghĩ vấn đề này có thể giải quyết nếu không có bất kỳ bảo đảm an ninh nào, và chúng tôi sẽ không điều động binh sĩ hay bất kỳ điều gì khác. Nhưng chúng tôi vẫn có thể giúp đỡ châu Âu”, ông Trump nói thêm.

Theo ông Trump, xung đột ở Ukraine không phải “cuộc chiến của Mỹ” và mọi thứ bắt đầu từ người tiền nhiệm (Tổng thống Joe Biden).

“Tôi thừa hưởng cuộc chiến này. Và tất cả những gì tôi đang cố gắng làm là dập tắt nó”, ông Trump nói.

Trước đó, sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska (15/8) và cuộc gặp với ông Zelensky tại Nhà Trắng (18/8), Tổng thống Trump cho biết, ông đang “sắp xếp” cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tuy nhiên, Nga và Ukraine hiện tại chưa có động thái cụ thể nào hướng tới một cuộc gặp như vậy.

Phát biểu hôm 29/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, mặc dù Nga vẫn quan tâm đến đàm phán trực tiếp với Ukraine, nhưng công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp cấp cao vẫn “không mấy tích cực”.