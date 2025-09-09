Cựu Ngoại trưởng Ukraine nêu lý do vội vã rời đất nước trong đêm

Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Ảnh: ilfattoquotidiano

Theo đài RT và trang ilfattoquotidiano, ông Kuleba đang ở Ba Lan và phát biểu như trên trong một cuộc phỏng vấn công bố hôm 8/9 của tờ Corriere della Sera. Cựu Ngoại trưởng Ukraine kể, ông đã rời đất nước và tới Krakow, Ba Lan chỉ vài giờ trước khi lệnh hạn chế đi lại của Tổng thống Zelensky có hiệu lực vào ngày 3/9.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ phải chạy trốn khỏi đất nước trong đêm như một tên trộm", ông Kuleba nói với tờ báo của Italia.

Ông Kuleba tuyên bố, sắc lệnh do Tổng thống Zelensky ban hành đã nhắm trực tiếp vào ông và một số cựu quan chức ngoại giao khác. Mặc dù biện pháp này chính thức liên quan đến các hạn chế đi lại rộng hơn đối với nam giới Ukraine trong độ tuổi quân sự, nhưng ông Kuleba khẳng định điều đó không đúng vì các cựu quan chức ngoại giao không bắt buộc phải phục vụ trong quân đội.

Ông Kuleba nhấn mạnh: "Sự thật là ông Zelensky và chính quyền của ông ấy không muốn chúng tôi ra nước ngoài và nói những điều mà họ tin có thể trái ngược với đường lối của chính phủ... Tôi ước tính có khoảng 20 người trong chúng tôi phải chịu biện pháp hạn chế này".

Cựu Ngoại trưởng Ukraine tin, biện pháp trên được triển khai do "tư duy cũ" vẫn còn tồn tại ở một số quan chức cấp cao của nước này. "Với những người như vậy, nếu bạn ra nước ngoài với tư cách là một công dân tự do, bạn nghiễm nhiên trở thành điệp viên có âm mưu chống lại nhà nước", ông Kuleba giải thích nhưng không nêu cụ thể tên của bất kỳ ai. Ông cũng quả quyết, bản thân nhìn chung có xu hướng bảo vệ các động thái của Kiev trong những chuyến công du nước ngoài.

Tuy nhiên, cơ quan phụ trách báo chí của cựu ngoại trưởng Ukraine nói, tờ Corriere della Sera đã trình bày lại lời của ông Kuleba một cách "không chính xác". Theo cơ quan báo chí này, cựu bộ trưởng không rời khỏi đất nước vĩnh viễn mà chỉ đang trong chuyến công du theo lịch trình tới Hàn Quốc và dự kiến ​​trở về Ukraine vào ngày 20/9.

Ông Kuleba giữ chức Ngoại trưởng Ukraine từ tháng 3/2020 và từ chức vào năm 2024 trong một cuộc cải tổ nội các lớn. Theo truyền thông Ukraine vào thời điểm đó, Tổng thống Zelensky ngày càng bất mãn với ông Kuleba vì những nỗ lực bị cáo buộc "thiếu hiệu quả" của quan chức này trong việc đảm bảo nguồn cung cấp vũ khí từ các nhà tài trợ phương Tây.