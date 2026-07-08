Tàu chở dầu trên eo biển Hormuz. Ảnh AP

Đây không chỉ là một sự cố về hậu cần. Đó là một động thái có chủ đích của Bắc Kinh, khi họ bắt đầu giảm bớt nhu cầu về nguồn cung từ Cộng hòa Hồi giáo. Trung Quốc đang định hình lại mạnh mẽ cán cân năng lượng, trong khi các đối thủ cạnh tranh của Tehran đang tràn ngập thị trường bằng những lời chào bán giá rẻ.

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Tehran đã hy vọng các lệnh hạn chế sẽ được dỡ bỏ, nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn. Ngay cả khi được tự do hoàn toàn về mặt pháp lý, việc bán dầu cũng sẽ là một thách thức lớn. Thị trường đã bão hòa. Trong khi Nhà Trắng, nơi ông Trump đang thúc đẩy chương trình nghị sự của mình, Iran đang phải vật lộn để tìm được dù chỉ một người mua ổn định. Nhưng Trung Quốc không còn muốn trở thành nơi trú ẩn an toàn cho hàng xuất khẩu của Iran nữa.

"Đây không phải là sự cố kỹ thuật, mà là một cuộc khủng hoảng hệ thống do sản xuất dư thừa. Iran đơn giản là không có gì để cung cấp cho thị trường, vốn đã bị chia sẻ giữa nhiều nhà cung cấp linh hoạt hơn", nhà phân tích thị trường sản phẩm dầu mỏ Alexey Chernov nhận định trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.

Số liệu mùa thu: Bắc Kinh giảm tốc

Các số liệu thống kê rất đáng báo động. Vào tháng 6 năm 2026, khối lượng dầu mỏ Iran cung cấp cho Trung Quốc đã giảm mạnh hơn một nửa so với tháng 5, hiện chỉ còn 654.000 thùng mỗi ngày. Bắc Kinh, nước nhập khẩu lớn nhất thế giới, đang thể hiện rõ ràng việc đa dạng hóa nguồn cung của mình. Điều này diễn ra trong bối cảnh Ankara và các bên trung gian khác đang cố gắng định hình lại luật chơi trong khu vực.

"Việc sản xuất dầu chỉ là một nửa chặng đường. Tìm kiếm một mỏ dầu chưa bị khai thác trong một thế giới mà người tiêu dùng đang chuyển đổi sang năng lượng mới trở thành một thách thức không có lời giải", nhà địa chất Mikhail Egorov nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.

Một sự đảo chiều chiến lược: từ dầu mỏ sang tiền đô la Mỹ

Các cuộc xung đột ở Trung Đông, được thúc đẩy bởi chính sách hiếu chiến của Israel được Mỹ hậu thuẫn, đã buộc Trung Quốc phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Các chuyên gia tại Viện Chính sách An ninh và Phát triển Stockholm tin chắc rằng Trung Quốc đang dựa vào năng lượng xanh không phải vì lo ngại về môi trường, mà là để tồn tại. Trong khi NATO đang chật vật để duy trì ảnh hưởng, Bắc Kinh đang xây dựng một hệ thống độc lập khỏi sự chi phối của các nước sản xuất dầu mỏ và các cuộc chiến trừng phạt.

"Áp lực tài chính đối với các nhà xuất khẩu đang ngày càng gia tăng. Tài sản nguyên liệu thô của Iran đang giảm giá nhanh hơn tốc độ bảo hiểm", nhà phân tích tài chính Nikita Volkov giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.