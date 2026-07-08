Iran giáng đòn tấn công trả đũa nhằm vào 85 mục tiêu quân sự của Mỹ

Một bệ phóng tên lửa di động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng đầu đạn về phía các mục tiêu của Mỹ ở Vịnh Ba Tư, miền nam Iran, năm 2026. Ảnh: PressTV.

Trong tuyên bố ngày 8/7, Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Hossein Mohammadi, cho biết máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên tỉnh Bushehr phía nam.

"Sau cuộc tấn công trên không của quân đội Mỹ vào rạng sáng nay, hệ thống phòng không của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 trên bầu trời Khormuj thuộc tỉnh Bushehr" - ông cho biết.

Thông báo được đưa ra sau khi Mỹ phát động một loạt các cuộc tấn công quân sự mới vào một số căn cứ ven biển và các trạm phi quân sự ở tỉnh Hormozgan phía nam Iran và Mahshahr. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nói các cuộc tấn công này "vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn" và "chà đạp lên sự hiểu biết giữa hai bên ở Islamabad".

"Để đáp trả hành động gây hấn này, lực lượng hải quân và không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, trong một chiến dịch phối hợp tên lửa và máy bay không người lái, đã tấn công 85 địa điểm thuộc các cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ tại cảng Salman, khu vực Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain và căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait" - tuyên bố cho biết.

Theo IRCG, các cuộc tấn công của Mỹ là nỗ lực nhằm làm lu mờ các đám rước tang lễ lớn ở Iran và Iraq dành cho nhà lãnh đạo cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, điều này đồng nghĩa với một thất bại chính trị lớn đối với Washington.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo, quân đội Mỹ đã phát động một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Iran.

Truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ xảy ra vào rạng sáng thứ Tư tại tỉnh Hormozgan phía nam, bao gồm cả tại các cảng Bandar Abbas và Sirik, cũng như trên đảo Qeshm, gần đoạn hẹp nhất của eo biển Hormuz.

Lầu Năm Góc gọi các cuộc tấn công vào Iran là phản ứng trước các vụ tấn công vào tàu thương mại ở eo biển.

Một ngày trước đó, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, dẫn nguồn tin, đưa tin rằng tàu chở dầu Al Rakayyat của Qatar, đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường Oman với sự hỗ trợ của Hải quân Mỹ, đã bị tấn công sau nhiều lần cảnh báo. Theo Văn phòng Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), một quả đạn pháo đã bắn trúng mạn trái của tàu, gây ra hỏa hoạn trên tàu.