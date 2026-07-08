Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ sau đợt tấn công mới của Mỹ

Theo Al Jazeera, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 8/7 đã lên án mạnh mẽ đợt không kích mới nhất của Mỹ nhắm vào miền nam nước này, khẳng định đây là "hành động gây hấn trắng trợn".

"Lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả hành vi của Mỹ bằng một đòn tấn công 'mang tính hủy diệt'. Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài nào vào việc quản lý eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải an toàn duy nhất dành cho tàu thương mại và tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz là tuyến đường do Cộng hòa Hồi giáo Iran quy định", giới chức quân đội Iran cho biết.

Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ đợt tấn công mới nhất của Mỹ. Ảnh: WANA

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng phản đối việc Mỹ hủy bỏ cơ chế miễn trừ đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran, cáo buộc Washigton đang vi phạm các điều khoản của Biên bản ghi nhớ Islamabad.

"Việc Mỹ thu hồi giấy phép bán dầu và nối lại hoạt động không kích đã vi phạm nghiêm trọng Điều 1, Điều 2 và Điều 10 của thỏa thuận được ký kết vào tháng trước. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của mình", ông Gharibabadi nói.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) xác nhận đợt không kích mới nhất đã đánh trúng 80 mục tiêu của Iran; bao gồm hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, trạm radar ven biển, hệ thống tên lửa chống hạm và hơn 60 xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở xung quanh eo biển Hormuz.

"Chiến dịch không kích là biện pháp đáp trả các cuộc tấn công của Iran nhắm vào 3 tàu thương mại đang quá cảnh qua eo biển Hormuz. Hành vi gây hấn rõ ràng của Iran là vô căn cứ, nguy hiểm và là một sự vi phạm đối với lệnh ngừng bắn", CENTCOM nêu rõ.