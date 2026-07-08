Mang đồ gia dụng giá rẻ về nông thôn rồi thổi phồng chất lượng, bán gấp 10 lần giá gốc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”, gồm: Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1992), Nguyễn Thị Phương (SN 1992, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình), Lê Thị Hương (SN 1994, ngụ TP. Đồng Nai), Trần Phúc Cường (SN 1990, ngụ TP. Hà Nội), Nguyễn Thu Phương (SN 1992, ngụ tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Viết Nông (SN 1988, ngụ tỉnh Hà Tĩnh).

Các đối tượng cùng tang vật.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát hiện nhiều phản ánh của người dân về một nhóm đối tượng tổ chức các chương trình giới thiệu, khuyến mại hàng gia dụng, có dấu hiệu lừa bán sản phẩm kém chất lượng với giá cao nên tiến hành xác minh.

Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an một số địa phương phía Nam tiến hành đồng loạt bắt giữ các đối tượng liên quan. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ gần 500 thùng hàng chứa nhiều loại đồ gia dụng, hơn 5.800 bếp điện, nồi cơm điện và nhiều tang vật khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định. Từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã mua các loại bếp điện, nồi cơm điện, nước giặt, dây dẫn gas và nhiều mặt hàng gia dụng có giá rẻ, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc rồi đưa về các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm, phát phiếu tặng quà, khuyến mại nhằm thu hút đông người tham gia.

Lợi dụng tâm lý muốn nhận quà tặng, mua hàng giá ưu đãi, các đối tượng quảng cáo sai sự thật, thổi phồng chất lượng sản phẩm, sau đó bán các mặt hàng này với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế.

Theo điều tra, mỗi bếp điện, nồi cơm điện các đối tượng mua từ 240.000 - 340.000 đồng/sản phẩm, sau đó bán lại với giá 2,5 triệu đồng/sản phẩm.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, các đối tượng đã bán gần 10.000 sản phẩm cho người dân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt tại khu vực Tây Nam Bộ, thu lợi bất chính số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Công an thi hành các quyết định đối với nhóm đối tượng.

Trên cơ sở điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt 6 bị can trên.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị người dân đã mua bếp điện, nồi cơm điện hoặc các sản phẩm gia dụng khác của nhóm đối tượng này liên hệ cơ quan công an để phối hợp điều tra.