Ông Trump 'không có kế hoạch' sớm gặp ông Putin

"Thêm một cuộc gặp trực tiếp giữa Ngoại trưởng hai nước là không cần thiết, và cũng không có kế hoạch nào về việc Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin trong tương lai gần", một quan chức Nhà Trắng giấu tên ngày 21/10 nói với AFP.

Ban đầu, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov dự kiến diễn ra trong tuần này để lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh ở Budapest, Hungary. Cuộc gặp không diễn ra, song quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh hai Ngoại trưởng đã có cuộc điện đàm "hiệu quả" hôm 20/10.

Khi được phóng viên hỏi về thông tin hội nghị thượng đỉnh bị hoãn, ông Trump nói "không muốn tiến hành một cuộc gặp lãng phí".

"Tôi không muốn lãng phí thời gian, vì vậy tôi sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra. Rất nhiều thứ đang diễn ra trên mặt trận. Trong hai ngày tới, chúng tôi sẽ thông báo về những gì chúng tôi đang làm", Tổng thống Mỹ cho biết.

Trong khi đó, Kirill Dmitriev, đặc phái viên của ông Putin, nêu trong bài đăng trên mạng xã hội rằng "công tác chuẩn bị cho hội nghị vẫn tiếp tục".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Điện Kremlin trước đó cho biết hiện không có "khung thời gian chính xác" cho cuộc gặp thượng đỉnh.

Tổng thống Mỹ tuần trước điện đàm với ông Putin, sau đó thông báo hai lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Budapest trong vòng hai tuần tới nhằm hướng đến thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov sau đó xác nhận Moskva và Washington đang chuẩn bị cho sự kiện này.