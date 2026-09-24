Ông Trump gây chú ý khi đeo găng tay đón ông Tập

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania hôm 23/9 đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên ở chân cầu thang chuyên cơ tại căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland.

Ông Trump, 80 tuổi, mặc áo khoác dài và đeo găng tay da màu đen, trong khi bà Melania chọn áo khoác nhẹ cùng chân váy.

Sau khi lãnh đạo Trung Quốc xuống máy bay, ông Trump tháo găng bên phải để bắt tay. Bức ảnh do phóng viên Kent Nishimura chụp sau đó cho thấy Tổng thống Mỹ đang đeo lại găng tay, để lộ lớp kem trang điểm màu be dày trên bàn tay.

Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Donald Trump tại căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland ngày 23/9. Ảnh: AFP

"Nhiệt độ hiện tại ở căn cứ liên hợp Andrews là 18 độ C, vậy mà Tổng thống Trump lại đeo găng tay khi đón Chủ tịch Tập Cận Bình", nhà báo Aaron Rupar đăng trên X.

Nhà bình luận chính trị Ed Krassenstein cũng đặt câu hỏi vì sao ông Trump đeo găng tay trong thời tiết như vậy. "Ông ấy đang che giấu điều gì trên tay sao?", Krassenstein viết trên X.

Nhà Trắng chưa lên tiếng về vấn đề này. Ông Trump không đeo găng tay khi lên chuyên cơ Marine One để tới căn cứ Andrews đón ông Tập.

Đại học California cho biết tuổi cao có thể làm suy giảm khả năng điều hòa thân nhiệt, khuyến nghị người cao tuổi đeo găng tay để hạn chế thoát nhiệt cơ thể qua các chi.

Ông Trump từ lâu được cho là sử dụng kem che khuyết điểm để giấu những vết bầm tím thường xuyên xuất hiện trên cả hai bàn tay. Nhà Trắng cho biết vết bầm là hệ quả sau khi Tổng thống Mỹ bắt tay nhiều người, nhưng lời giải thích như vậy không làm rõ được các vết bầm trên bàn tay trái của ông.

Ông Trump đeo lại găng tay sau khi chào đón ông Tập. Ảnh: AFP

Sean Barbabella, bác sĩ của ông Trump, hồi đầu năm cho biết Tổng thống Mỹ uống 325 mg aspirin mỗi ngày theo chế độ chăm sóc sức khỏe.

Mayo Clinic, trung tâm y tế danh tiếng ở Mỹ, nói rằng sử dụng aspirin hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ ở người trên 60 tuổi, và liều thấp nhất thường dùng là 81 mg. Điều này đồng nghĩa ông Trump dùng aspirin với liều cao gấp 4 lần thông thường.

Trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, ông Trump cho biết bản thân dùng liều thuốc chống đông máu để tránh tình trạng "máu quá đặc". "Họ muốn tôi dùng liều nhỏ hơn. Thực tế tôi dùng liều lớn hơn và đã làm như vậy nhiều năm rồi. Nó thực sự gây ra các vết bầm tím", ông cho hay.

Hai bàn tay với những vết bầm tím trông khá nghiêm trọng cũng lộ rõ khi ông Trump tới bang Bắc Carolina tuần trước.

Ngoài những vết bầm trên bàn tay, Tổng thống Trump hồi đầu tháng còn xuất hiện những vết bầm tím trên cẳng tay. Tình trạng tương tự cũng từng được ghi nhận hồi tháng 8, khi ông lái xe golf tại Bedminster.