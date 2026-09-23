Ông Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên sau 11 năm

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh AP

Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25 tháng 9 theo giờ Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ đích thân đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc tại sân bay, một cử chỉ hiếm hoi từ phía ông. Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tập Cận Bình tới Mỹ diễn ra vào tháng 9 năm 2015, khi nhà lãnh đạo Trung Quốc đến thăm Seattle, Washington và thành phố New York, nơi ông tham gia một loạt sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Sau đó, ông đến thăm Mỹ vào năm 2016 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 4 tại Washington, D.C., năm 2017 ông gặp Tổng thống Trump tại Mar-a-Lago ở Florida, và năm 2023, Tập Cận Bình đến thăm San Francisco để tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun đã thông báo rằng ông Tập Cận Bình sẽ thảo luận với ông Trump về các vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ song phương, cũng như hòa bình và phát triển toàn cầu, trong chuyến thăm của ông.

Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhận định rằng quan hệ Trung Quốc - Mỹ nhìn chung đang tiến triển theo hướng ổn định chiến lược mang tính xây dựng, đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.

Theo ông, Bắc Kinh và Washington, dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, nên chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc cấp cao sắp tới, tăng cường giao tiếp, thúc đẩy hợp tác, quản lý khác biệt và tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau.

Ông Da Wei, Giám đốc Trung tâm An ninh và Chiến lược Quốc tế thuộc Đại học Thanh Hoa, phát biểu về kỳ vọng đối với hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Mỹ tại Diễn đàn Tương Sơn ở Bắc Kinh, nhận định rằng kết quả cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ bị hạn chế. Ông tin rằng lý do chính là chính quyền Trump chưa chuẩn bị tốt cho một hội nghị thượng đỉnh hiệu quả. Phía Trung Quốc đã chuẩn bị tốt hơn nhiều, chuyên gia này nhận định, "và cần có sự hợp tác từ cả hai phía".

Ông lưu ý rằng sau chuyến thăm, các bên có thể sẽ đưa ra tuyên bố về thuế quan và kim loại đất hiếm, có thể tổ chức vòng đối thoại đầu tiên về trí tuệ nhân tạo, và thảo luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Phía Trung Quốc không cung cấp chi tiết về lịch trình chuyến thăm hay chương trình nghị sự của cuộc đàm phán, mặc dù Reuters, dẫn nguồn tin đáng tin cậy, trước đó đã đưa tin rằng ông Tập Cận Bình sẽ yêu cầu ông Trump ngừng bán vũ khí cho Đài Loan trong chuyến thăm. Theo nguồn tin của hãng này, phía Trung Quốc có thể đề nghị hỗ trợ giải quyết xung đột liên quan đến Iran để đổi lại.

Chuyến thăm Washington của ông Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ không phải là cuộc gặp trực tiếp cuối cùng giữa các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm nay; họ cũng dự kiến ​​sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 11 và tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami vào tháng 12.