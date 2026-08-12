Rơi xuống vực sâu ở núi Sơn Trà, sinh viên 19 tuổi may mắn được cứu trong đêm

Ngày 12/8, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng cứu hộ, cứu nạn ứng cứu một sinh viên không may rơi xuống vực sâu tại khu vực núi Sơn Trà.

Khoảng 20h ngày 11/8, lực lượng chức năng nhận tin báo có người rơi xuống khu vực vực sâu tại núi Sơn Trà.

Nạn nhân được xác định là N.T.L. (SN 2007), sinh viên đang học tập tại Đà Nẵng, trú phường Hội An.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án tiếp cận nạn nhân.

Lực lượng chức năng tổ chứ ứng cứu người bị nạn. Ảnh: BCH

Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, địa hình khu vực hiểm trở, dốc và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, lực lượng chức năng sử dụng dây cứu hộ cùng các trang thiết bị chuyên dụng để tiếp cận.

Sau đó, lực lượng chức năng đưa nạn nhân từ dưới vực lên khu vực an toàn. Rất may, sức khỏe N.T.L. hiện ổn định.

Đáng chú ý, trước đó tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà cũng xảy ra vụ 4 người bị sóng cuốn xuống biển khi tham quan. Lực lượng chức năng đã cứu được 2 người, trong khi 2 người còn lại hiện vẫn mất tích và đang được tổ chức tìm kiếm trên diện rộng.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà khuyến cáo người dân, du khách khi tham quan núi Sơn Trà cần tuân thủ biển báo, không đứng sát mép vực, vách đá để chụp ảnh, quay phim; không tự ý vượt rào chắn hoặc đi vào khu vực nguy hiểm.

Khi phát hiện người gặp nạn, cần nhanh chóng báo lực lượng chức năng và cung cấp chính xác vị trí. Người dân không nên tự ý xuống vực cứu người nếu không có kỹ năng, trang thiết bị phù hợp để tránh xảy ra thêm tai nạn.