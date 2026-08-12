Nhà cửa tiêu tan theo dự án Sâm Ngọc Linh

Trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ toàn diện vụ án

Sau gần một ngày xét hỏi, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn đầu tư vào dự án trồng Sâm Ngọc Linh do bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh) chủ mưu, cầm đầu.

Hội đồng xét xử cho biết, quá trình xét hỏi đã phát sinh nhiều tình tiết mới. Còn giai đoạn điều tra cơ quan tố tụng chưa lấy được lời khai của một số bị hại, đến khi ra tòa có thêm người xuất trình tài liệu thể hiện từng ký hợp đồng, đầu tư tiền vào Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Ngoài lời khai của bị hại thì lời khai của "người trung gian" đứng ra mời gọi, lôi kéo nhà đầu tư cũng chưa được làm rõ để xác định nhóm người này có biết Hạnh lừa đảo và giữ vai trò giúp sức hưởng hoa hồng, rửa tiền hay không.

Để bảo đảm quyền lợi của người đầu tư và làm rõ toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát điều tra bổ sung.

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh.

Trả lời xét hỏi trước đó, bị cáo Phạm Mỹ Hạnh đồng ý cáo buộc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nhận sai khi chi hoa hồng đến 15% cho “người trung gian”.

Một số bị hại cũng thừa nhận vì tin tưởng Hạnh và nhóm “người trung gian” mời chào, giới thiệu, tặng quà khi tham dự sự kiện cùng với mức lãi suất hấp dẫn đã “xuống tiền” đầu tư vào dự án trồng Sâm Ngọc Linh.

Đáng chú ý, có bị hại khai Hạnh còn khoe ảnh chụp với lãnh đạo "cấp cao" Nhà nước nên họ càng tin tưởng hơn. Lời khai này được nhiều bị hại ngồi cuối hội trường vỗ tay tán thành.

Bán nhà để đầu tư

Vừa là bị hại, vừa là người liên quan trong vụ án, bà Thái Thị Sáu cho hay, quen biết Hạnh trước khi dự án Sâm Ngọc Linh triển khai. Sau này, được Hạnh và ông Phạm Thanh Tùng (chưa rõ tung tích) gọi về làm cùng, bà nộp tiền ký hợp đồng đầu tiên.

Theo bà Sáu, khi về làm với bị cáo Hạnh, bà không biết gì về dự án Sâm Ngọc Linh, chỉ thấy bị cáo có cửa hàng bán sâm lớn, thấy triển vọng nên nộp tiền. “Tôi không biết về pháp lý công ty của Hạnh, chỉ nghĩ mình đầu tư vào lấy lợi nhuận cao”, bà Sáu nói.

Bà cho biết, ban đầu Hạnh chia sẻ rất hay nhưng dần về sau không trả tiền gốc, lãi. Biết Hạnh lâm vào tình thế khó khăn, bà Sáu vẫn “bám theo” vì không muốn vỡ nợ. Thậm chí, bà bán đi mấy căn nhà để đóng góp tiền, cho bị cáo mượn cửa hàng để “bám víu” khắc phục hậu quả nhưng đến phút cuối bà mất nhiều tài sản, nhà đầu tư cũng phải ra tòa.

Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo.

Về cáo buộc nhận khoản hoa hồng 9,4 tỷ đồng nêu trong cáo trạng, bà Sáu phản bác và giải thích, số tiền mình đầu tư vào doanh nghiệp rất lớn, khoản hoa hồng đó cá nhân bà không được nhận hết mà chi cho nhiều khâu trung gian khác.

"Hạnh vỡ nợ, bị người ta dọa đánh và dọa sang cả tôi”, bà Thái Thị Sáu giọng buồn rầu nói. Nghe lời khai của bà Sáu, nhiều bị hại bày tỏ bức xúc cho rằng bà nhận hoa hồng nhiều nhưng thái độ khai báo thể hiện "mình mất hết không còn gì”.

Ở vai trò “người trung gian” đứng ra kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, bà Sáu cho biết, mỗi khi có khách, bà tạo nhóm Zalo riêng để cung cấp thông tin về công ty. Khi khách đồng ý góp vốn, tiền được chuyển qua tài khoản ngân hàng của bà, rồi bà tiếp tục chuyển lại cho công ty. Hoa hồng nhận bao nhiêu, bà thông báo và chuyển cho nhà đầu tư.