Ông Trump dọa bắn tiêm kích Venezuela bay gần tàu chiến Mỹ, ông Maduro lên tiếng

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/9 đã triển khai 10 tiêm kích F-35 tới gần Venezuela. Ảnh: CBS News.

Theo tờ New Straits Times, căng thẳng Mỹ – Venezuela gần đây leo thang khi cả hai bên đều có các động thái cứng rắn. Đầu tuần này, Mỹ phá hủy một tàu nghi chở ma túy, khi con tàu vừa rời khỏi lãnh hải Venezuela. Đòn tấn công bằng tên lửa khiến 11 người chết.

Hôm 4/9, Venezuela huy động chiến đấu cơ F-16 áp sát tàu chiến Mỹ ở vùng biển Caribe. Một ngày sau, các quan chức Mỹ giấu tên cho biết máy bay quân sự Venezuela tiếp tục có hành động nguy hiểm, "vờn qua đầu" tàu khu trục USS Jason Dunham trên vùng biển quốc tế.

Lầu Năm Góc mô tả máy bay tiếp cận tàu khu trục Mỹ lần này vẫn là tiêm kích F-16. Phía Mỹ không đề cập liệu chiến đấu cơ Venezuela có mang vũ khí hay không.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi đối thoại với Mỹ. “Khác biệt giữa hai nước không đến mức phải xảy ra xung đột quân sự”, ông Maduro nói trên sóng radio và truyền hình Venezuela.

“Venezuela luôn sẵn sàng đàm phán, thúc đẩy đối thoại. Nhưng chúng tôi đề nghị sự tôn trọng”, ông Maduro nói thêm.

Cùng ngày, Mỹ đã triển khai 10 tiêm kích tàng hình F-35 tới Puerto Rico, vùng lãnh thổ cách Venezuela khoảng 900 km. Bán kính chiến đấu của các tiêm kích F-35 vào khoảng 1.100 km và có thể được mở rộng thông qua tiếp nhiên liệu trên không.

Trong thông điệp tối ngày 5/9, ông Maduro một lần nữa bác bỏ cáo buộc của ông Trump về việc chính phủ Venezuela có liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy vào Mỹ.

“Các thông tin tình báo mà họ cung cấp cho ông Trump là không đúng”, ông Maduro nói. “Ngày nay, Venezuela không còn sản xuất lá coca và các loại ma túy. Chúng tôi luôn nỗ lực chống nạn buôn lậu ma túy”.

Vài giờ trước khi ông Maduro lên tiếng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẵn sàng bắn hạ các chiến đấu cơ Venezuela. “Nếu các máy bay của họ đặt chúng tôi vào vị trí nguy hiểm, chúng sẽ bị bắn hạ”, ông Trump nói.

Ông Trump chưa lên tiếng khi máy bay Venezuela có hành động áp sát tàu chiến Mỹ lần thứ hai hôm 5/9.