Ông Trump điện đàm với các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia

Trong bài đăng trên mạng Truth Social hôm 12/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết ông đã có cuộc đối thoại tốt với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, và “lấy làm tiếc khi xung đột giữa hai quốc gia này bùng phát trở lại”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/12. Ảnh: Nhà Trắng

Ông chủ Nhà Trắng chia sẻ: “Các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đã nhất trí ngừng mọi hoạt động giao tranh từ tối nay, và quay lại với Hiệp định hòa bình ký kết giữa tôi và họ với sự giúp đỡ của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim… Cả hai quốc gia đều sẵn sàng cho hòa bình và tiếp tục giao thương với Mỹ. Tôi lấy làm vinh dự khi làm việc với hai ông Anutin và Hun Manet, để giải quyết vấn đề có thể leo thang thành cuộc xung đột lớn giữa hai quốc gia tuyệt vời và thịnh vượng này. Tôi cũng muốn cảm ơn Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vì sự hỗ trợ của ông ấy trong vấn đề rất quan trọng này”.

Trong tuyên bố đưa ra đêm 12/12 (giờ Bangkok), Thủ tướng Thái Lan Anutin xác nhận việc ông Trump trong cuộc điện đàm bày tỏ mong muốn Bangkok ngừng bắn. Tuy nhiên, ông đã yêu cầu nhà lãnh đạo Mỹ hãy gửi yêu cầu đó cho Campuchia.

“Campuchia phải nói với thế giới rằng họ sẽ ngừng bắn, rút các lực lượng và gỡ bỏ tất cả những quả mìn mà họ đã đặt”, ông Anutin nói, đồng thời cho biết các quan sát viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã phát hiện nhiều quả mìn mới ở khu vực biên giới nghi do phía Campuchia cho đặt.

Kênh CBS của Mỹ cho biết, cuộc điện đàm trên giữa Tổng thống Mỹ Trump với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới hai quốc gia Đông Nam Á trên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo thông tin sơ bộ được chính quyền Phnom Penh đưa ra hôm 12/12, các hoạt động quân sự của Thái Lan dọc biên giới với Campuchia những ngày gần đây đã khiến 11 dân thường thiệt mạng và 59 trường hợp bị thương. Trong khi đó, quân đội Thái Lan cùng ngày xác nhận họ mất 10 binh sĩ từ khi giao tranh bùng phát trở lại.