Ông Trump đề xuất Tim Cook làm CEO Nvidia thay Jensen Huang

"CEO Nvidia Jensen Huang, người làm việc rất xuất sắc, đã từ chức. Chỉ có một người đủ sức thay thế vị trí của ông ấy là Tim Cook từ Apple. Huyền thoại thay thế huyền thoại!", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm nay.

Tim Cook rời vị trí CEO Apple đầu tháng 9 và đang giữ chức Chủ tịch Điều hành của Hội đồng quản trị Apple.

Ban lãnh đạo Nvidia và Tim Cook chưa bình luận về thông tin.

Ông Trump (phải) và Tim Cook tại Tokyo, Nhật Bản tháng 10/2025. Ảnh: AFP

Phát biểu được ông Trump đưa ra sau khi Nvidia thông báo Jensen Huang đã từ chức CEO và rút khỏi hội đồng quản trị, nhưng không đề cập nguyên nhân. Giám đốc tài chính Colette Kress sẽ đảm nhiệm chức vụ quyền CEO Nvidia trong thời gian hội đồng quản trị tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin Jensen Huang đã ngoại tình với hai phụ nữ. Người đầu tiên là doanh nhân Alice Huang, bị tình báo Mỹ nghi là "gián điệp Trung Quốc". Người còn lại là Kimberly Powell, phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia và là cấp dưới trực tiếp của Jensen Huang.

Huang thừa nhận mình không chung thủy với vợ, song không nêu tên người phụ nữ mà mình có quan hệ ngoài luồng. Nvidia sau đó mở cuộc điều tra độc lập về Jensen Huang. Hội đồng quản trị tập đoàn hồi đầu tuần cho biết chưa có cơ sở để nhận định bí mật doanh nghiệp hoặc an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm.

Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc Alice Huang là điệp viên, gọi đây là "suy đoán vô căn cứ và hành động bôi nhọ", yêu cầu Washington "ngừng bịa đặt".

Jensen Huang tại Washington, Mỹ ngày 8/10. Ảnh: AP

Tổng thống Trump hôm 9/11 gọi Jensen Huang là "người có phẩm chất rất tốt", cho biết đã hỏi thăm tình hình và được kể rằng lãnh đạo Nvidia "không biết Alice Huang là gián điệp". Tổng thống Trump nói Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét vấn đề, nhưng tin rằng ông Huang sẽ ổn.

Tỷ phú Elon Musk hôm 11/11 nói sẽ cảm thấy "vinh dự" nếu tuyển được Jensen Huang, sau khi có tin ông chuẩn bị mất chức.

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghệ, do chip bán dẫn của Nvidia đang đóng vai trò quan trọng trong làn sóng phát triển AI.