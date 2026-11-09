'Ông trùm' công nghệ Nvidia ngoại tình với một phụ nữ bị nghi là gián điệp

"Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi đã làm tổn thương cô ấy và các con của chúng tôi. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi", ông Huang viết trong thông điệp gửi nhân viên, được Nvidia cung cấp cho Fox Business.

Trước đó, tờ New York Times đưa tin ông Huang có quan hệ tình cảm với Alice Huang, lãnh đạo công ty Megaspeed, người bị tình báo Mỹ xác định là một gián điệp cho nước ngoài. Hôm 8/11, tờ báo lần đầu tiên cho biết ông Huang đã thừa nhận có quan hệ tình cảm thân mật với người phụ nữ này trước ban lãnh đạo Nvidia.

"Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì đã làm cũng như tổn thương mà tôi gây ra, đồng thời chấp nhận những lời chỉ trích đi kèm", ông Huang viết.

Giám đốc điều hành của Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Yonhap

Nvidia cho biết ông Huang vẫn tiếp tục điều hành công ty trong thời gian diễn ra cuộc điều tra. Người phát ngôn Nvidia nói với kênh Fox Business: "Những thông tin hôm nay sẽ không làm chậm bước tiến của Nvidia. Ông Huang cam kết tiếp tục đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành mà không để xảy ra bất kỳ gián đoạn nào".

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết các thành viên độc lập, với sự hỗ trợ của cố vấn pháp lý độc lập bên ngoài, sẽ giám sát cuộc điều tra. Tuyên bố của hội đồng nêu rõ: "Mặc dù Hội đồng quản trị không có lý do gì để tin rằng an ninh quốc gia hoặc các bí mật của Nvidia bị xâm phạm nhưng cuộc điều tra sẽ xem xét tất cả thông tin hiện có". Các thành viên hội đồng nhấn mạnh an ninh quốc gia và an ninh kinh tế của Mỹ được đặt lên trên lợi ích của Nvidia cũng như các cổ đông.

Ông Huang cam kết hợp tác toàn diện với cuộc điều tra. "Tôi yêu đất nước và công ty của chúng ta. Tôi cam kết bảo vệ Nvidia và ủng hộ an ninh quốc gia Mỹ", doanh nhân này nhấn mạnh.

Theo báo The New York Times, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng cảnh báo các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump về mối quan hệ giữa ông Huang với người phụ nữ nói trên.

Cuộc điều tra diễn ra sau khi 3 nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ yêu cầu ông Huang trả lời các câu hỏi về những tương tác với Alice Huang cũng như các biện pháp bảo vệ của Nvidia trước hoạt động gián điệp nước ngoài. Ông Huang được cho là đã vận động chính quyền để Mỹ nới lỏng hạn chế đối với việc bán chip của Nvidia sang Trung Quốc. Chip của Nvidia giữ vai trò trung tâm trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo.